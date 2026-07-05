Un livreur s'amuse à conduire sur la terre et filmer au téléphone en même temps puis se couvre de ridicule

Dans de nombreux départements français, les autorités permettent désormais au tribunal administratif de sanctionner l’usage du téléphone au volant d’une peine de suspension de permis.

Dans certains cas, cette sanction peut paraître abusive sachant qu’on peut parfois prendre encore davantage de risques en utilisant par exemple la tablette tactile centrale d’une voiture moderne, imposant souvent de détourner le regard de la route. Mais dans le cas présent, la scène ressemble vraiment à une plaisanterie et illustre un comportement individuel absolument stupide.

Il filme son propre accident

Publiée sur une page Facebook à la vocation humoristique, qui collectionne les séquences parfois burlesques, la vidéo ci-dessous est filmée par le conducteur d’une fourgonnette.

Il s’agit vraisemblablement d’un livreur de colis, au vu des paquets visibles dans l’habitacle du véhicule. Il roule sur un petit chemin de terre et utilise son téléphone pour filmer ce qu’il se passe autour de lui. Il s’amuse d’abord en voyant un chien courir à côté de lui, puis semble faire semblant de se prendre pour un pilote de rallye.

« J’ai frappé »

Et le karma semble le rattraper au moment où il perd le contrôle du véhicule qui finit par se retourner, laissant tomber plusieurs colis. Mais même dans cette situation, le conducteur ne lâche pas son téléphone et continue de filmer tout en réagissant.

On ne connaît pas la date et le contexte de cette vidéo, ni les conséquences de cet accident pour le livreur. Nul doute qu’elle sera utilisée contre lui compte tenu de la gravité de la faute !