"J'ai été déconcentré par les lumières" - La sortie de Bruce Jouanny à Pikes Peak a fait peur à tout le monde

Bruce Jouanny faisait partie des pilotes engagés dans la dernière édition de la course de côte de Pikes Peak dans le Colorado, remportée au classement général par le Français Romain Dumas au volant d’une surpuissante Ford électrique.

Le natif de Paris, qu’on connaissait aussi bien pour sa carrière en sport automobile que pour sa participation à l’émission Top Gear France avec Le Tone et Gilles Lelouche, pilotait une Ligier JS2R et défendait les couleurs du petit constructeur français spécialisé à la fois dans les voitures sans permis et les autos de compétition.

Une toute petite erreur

Hélas, sa montée s’est terminée dans les arbres après une petite erreur aux lourdes conséquences. Arrivé à fond dans un virage, il n’a pas réussi à freiner à temps pour pouvoir suivre la courbe. Après un freinage en catastrophe, sa voiture a tiré tout droit et pris un envol spectaculaire au-dessus des arbres.

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La voiture de course s’est ensuite encastrée dans les arbres, Bruce Jouanny terminant choqué mais indemne. La cellule de l’auto a parfaitement joué son rôle de sécurité.

« Mon regard s’est focalisé sur les diodes »

Comme il l’a expliqué dans une vidéo explicative, Bruce Jouanny a commis une petite erreur de jugement, déconcentré par les lumières affichées au tableau de bord alors qu’il essayait d’attendre le régime parfait pour changer de vitesse. Il est arrivé en survitesse et n’a pas pu prendre le virage, avec à la clé une sortie de piste vraiment spectaculaire qui a fait le tour d’internet. De quoi se rappeler que dans ce genre de compétition où les pilotes cherchent en permanence la limite, la moindre petite erreur peut avoir des conséquences bien plus graves que sur un circuit (c’est exactement la même chose en rallye).

Il compte bien revenir l’année prochaine et viser une nouvelle fois un bon résultat à Pikes Peak, la plus célèbre course de côte du monde.