L’UGAP renouvelle son offre de micro-utilitaires électriques

Depuis plus de 50 ans, l’UGAP accompagne les acteurs publics (collectivités territoriales, administrations de l’État, hôpitaux…) dans leurs achats, en proposant une offre clé en main.

Ainsi, 99,8 % de ses marchés intègrent des clauses environnementales (réduction des émissions, économie circulaire, etc.) et 69,6 % des clauses sociales (insertion, emploi local, travail protégé). L’établissement soutient également l’économie nationale : près de 70 % de ses fournisseurs sont des PME et 96,9 % des titulaires de marché sont implantés en France.

Mobilité et production durable

Aujourd’hui, 99,8 % des marchés conclus par l’UGAP intègrent une clause environnementale et 69,6 % comportent une disposition sociale. Avec l’objectif de soutenir des petites et moyennes entreprises implantées sur le territoire français. C’est dans ce cadre que s’est porté le choix de Ligier Group et Goupil pour renouveler son offre de micro-utilitaires électriques.

Pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux « cinq nouveaux lots viendront prochainement compléter notre catalogue, avec des véhicules urbains légers, des modèles sans permis. Des solutions adaptées aux contraintes économiques des collectivités », précise Florian Prevost, chef de département achats véhicules légers à l’UGAP.

Levier financier

L’ensemble de la commande publique en France représente plus de 155 milliards d’euros chaque année. Moins de 5 % sont directement liés à l’activité de l’UGAP (6,88 milliards d’euros en 2024), mais cela constitue un levier puissant pour soutenir la production dans les régions.