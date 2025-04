Un record interminable en voiture sans permis sur la Nordschleife

Nicolas Meunier est un journaliste automobile qui, dans son temps libre, s’adonne à des passions inavouables comme la conduite de voitures sans permis dont il est même devenu un spécialiste renommé. Alors quand il pousse la perversion à l’extrême et qu’il convainc le constructeur Ligier de le suivre dans une aventure un peu délirante, ça va loin. Jusqu’en Allemagne.

Son idée ? Établir un vrai chrono sur le grand Nürburgring, ce circuit connu pour son extrême difficulté, sa longueur hors normes (20,832 km dans cette version) et son statut de juge de paix absolu de la performance automobile. Mais au lieu des supercars habituellement envoyées sur l’enfer vert pour repousser les limites de la performance au prix de tours spectaculaires, il est parti en Allemagne avec trois modèles de la gamme JS50 de Ligier, dont deux « sans permis » (le modèle diesel de 8 chevaux et le modèle électrique L6e à la puissance similaire) et un modèle « avec permis » électrique L7E poussant la vitesse maximale à 75 chevaux.

Privatisation du circuit obligatoire

Le règlement du grand Nürburgring imposant de n’utiliser que des voitures capables d’atteindre au moins 130 km/h en vitesse maximale, Ligier a dû pour cela privatiser le circuit dans sa « tentative » avec ses voitures bridées à respectivement 45 et 75 km/h.

La Js50 électrique sans permis a bouclé un tour en 27:55:580, la JS50 diesel sans permis en 28:25:814 et la JS50 électrique « à permis » en 19:53:367 avec Nicolas Meunier aux commandes, le couteau entre les dents.

Un « record »

Jamais une voiture de la catégorie des quadricycles légers et lourds n’avait roulé aussi vite sur la Nordschleife. D’ailleurs, on se demande même si un véhicule de cette classe avait déjà arpenté la grande piste allemande par le passé. La Mercedes-AMG One et ses 1 063 chevaux reste en tout cas devant chez les voitures homologuées pour la route avec son temps de 6:29:9. Mais elle demeure moins pratique pour se garer en ville et demande un vrai permis de conduire.