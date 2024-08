Et si le futur de l'électrique était la voiture sans permis ?

Le marché du véhicule électrique n’est pas le même pour tout le monde. Lorsque les plus grands constructeurs ralentissent leur développement et peinent à les vendre, les fabricants de voitures sans permis accélèrent.

Ces VSP connaissent un véritable succès en France. En l’espace de quatre ans, les ventes sont passées de 13 376 à 26 238 unités, soit le double, et l’année 2024 continue sur cette lancée.

Entre janvier et juin, les immatriculations ont progressé de 9 % avec 13 042 exemplaires. Pour le seul mois de juillet, elles ont bondi de 15 % lorsque le marché VP régresse de 2,3 %. De plus, l’occasion se porte bien avec une hausse (19 255 voiturettes). C’est en Hauts-de-France, en Auvergne Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine qu’elles séduisent le plus.

Un modèle sur deux est électrique

Marie-Laure Nivot, à la tête des analyses automobiles chez AAA DATA résume le marché comme tel : « répondant aux critères de la nouvelle mobilité urbaine et rurale, et représentant une alternative sécurisante aux scooters, ces voitures soutiennent activement le mouvement de l’électrification : un modèle neuf sur deux (48 %) et déjà 12 % des occasions achetées au premier semestre 2024 étaient électriques. Par comparaison en 2019, 95 % des modèles neufs écoulés roulaient encore au diesel. »

Une voiture sur deux est donc une électrique. Une proportion que beaucoup de constructeurs rêveraient d’atteindre pour mieux atteindre l’objectif de 2035 et l’interdiction de la vente de voitures thermiques en Europe, et aussi pour répondre aux exigences imposées par le CAFE. Ce dernier limite les rejets moyens des constructeurs, sous peine d’amendes pouvant atteindre des sommes astronomiques.

Le futur de l’électrique ne sera sans doute pas la voiture sans permis. Seulement, ces VSP sont particulièrement adaptées au milieu urbain grâce à leur petite taille. Avec environ 80 km d’autonomie, elles suffisent pour les trajets du quotidien. Surtout, elles sont beaucoup plus agréables à conduire que leurs homologues diesels. Reste toutefois l’image qu’elle véhicule et leur prix élevé. À titre d’exemple, une Aixam e City Pack est facturée 14 299 €.