Dossier : pleins feux sur les voitures sans permis

On les appelait les voiturettes. Pendant longtemps on s’est moqué de ces voitures sans permis et pourtant elles rendent de nombreux services à tous ceux qui pour des raisons diverses et variées non pas ou plus de permis. Elles peuvent être conduites dès 14 ans (avec un permis AM ou BSR), peuvent transporter deux personnes (conducteur + un passager), mais sont limitées à une vitesse de 45 km/h. On peut rouler avec elles en ville, sur les routes de campagnes, les nationales, mais ces autos n'ont pas le droit de circuler sur les voies express et les autoroutes (et à Paris le périphérique et les voies sur berge). Pour le Code de la route, ces voitures appartiennent à la catégorie L6e. À ne pas confondre avec la catégorie des quadricycles lourds (que nous ne traiterons pas dans cet article), L7e pour le Code de la route. Ces quadricycles lourds peuvent être conduits dès l’âge de seize ans avec un permis B1, ils peuvent rouler jusqu’à 90 km/h et transporter quatre personnes (conducteur + trois passagers).

Aujourd’hui, ces petites voitures sans permis (ou VSP) sont de plus en plus nombreuses, avec des marques historiques comme Aixam, Bellier, Chatenet, Ligier, Microcar et de nouveaux venus comme Citroën… Ainsi l’arrivée de la petite Citroën Ami a fait un bien fou à la catégorie, car la marque aux chevrons en axant sa communication sur le fait que l’on pouvait conduire une voiture sans permis dès quatorze ans, a mis un gros coup de projecteur sur ce secteur dont les ventes ne cessent de progresser. Aujourd’hui, si parmi les conducteurs il y a toujours beaucoup de seniors, la moyenne d’âge est en train de baisser puisque plus de 40 % des conducteurs ont moins de 18 ans.

Si ces autos sont limitées en performance, pas question d’en faire pour autant des autos basiques, on peut au fil des options ou de la montée en gamme disposer d’une voiture assez bien pourvue en équipement de confort. Elles ont souvent un diamètre de braquage court ce qui permet des manœuvres de parking aisées et sont dotées souvent d’un bon volume de coffre compte tenu de leur taille (3 mètres de long maximum). L’offre de personnalisation d’une voiture sans permis est également importante, on peut choisir sa peinture, ses jantes, son système audio et multimédia, etc. Comme les constructeurs d’automobiles, les constructeurs de voitures sans permis sont confrontés au défi de la transition énergétique et ils investissent de plus en plus dans les voitures électriques. De plus, si les SUV sont à la mode pour les voitures à permis B, les voitures sans permis se sont également mises à la page et certaines d’entre elles affichent des allures de petites baroudeuses.

Comme leurs grandes sœurs, les voitures sans permis subissent la crise, la pénurie des moteurs qui ont contraint les constructeurs à repousser la livraison de certains modèles d’entrée de gamme. On a également assisté à une hausse des prix importante depuis quelques mois. D’ailleurs, si les voitures sans permis sont petites, le tarif de ces autos peut être assez élevé. Si Citroën propose son Ami électrique en entrée de gamme à un peu moins de 8 000 €, chez Aixam les prix débutent à 9 799 €, pour Microcar ce sera 10 599 € et pour Ligier 13 999 €, etc.

Sur le chapitre de la sécurité, la réglementation est bien moins contraignante que pour un véhicule nécessitant le permis B. Les choses changent cependant et après de multiples rebondissements (et la décision finale du Conseil d’État du 31 octobre 2022), depuis le 1er janvier 2023, les voitures sans permis doivent passer le contrôle technique (même s’il y a encore du flou dans la mise en place de ce contrôle). Pour 2023, ce sera les voitures immatriculées avant le 1er janvier 2016, puis pour 2024 les voitures immatriculées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la durée entre la première immatriculation et le CT va progressivement se réduire à quatre ans, ainsi en 2025 devront passer le CT les VSP immatriculées entre janvier et décembre 2021. Il y a aussi une obligation d’avoir une carte grise et une plaque d’immatriculation à l’arrière et bien entendu une assurance (avec un tarif souvent élevé même si le taux d’accidentologie est très faible). À bord de ces véhicules on trouve des ceintures de sécurité, le port de la ceinture de sécurité étant obligatoire. En revanche pas d’airbag (sauf sur la Renault Twizy pour le conducteur), pas d’ABS ni d’ESP, certains constructeurs proposent l’ABS en option tout comme la direction assistée, les phares antibrouillard, les feux de recul, etc. À ce titre, le catalogue d’options est souvent aussi fourni que celui d’une vraie voiture.