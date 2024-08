Le mois de juillet confirme la tendance du marché automobile en France

Les Français poussent de moins en moins les portes de leur concessionnaire, et ce, depuis trois mois consécutif. En effet, le mois de juillet fait état d’une baisse de 2,3 % des ventes par rapport à juillet 2023 avec 126 037 unités.

Une baisse qui n’a rien d’inquiétante dans l’absolu, mais qui ne reflète pas tout à fait la réalité puisque le mois dernier comptait trois jours ouvrés de plus que juillet 2023. À l’opposé, les utilitaires sont en pleine forme avec + 8 % avec 32 145 unités vendues.

Néanmoins, si l’on prend les chiffres depuis le début de l’année, les résultats sont dans le vert avec + 2,2 % et 1 040 924 nouvelles voitures mises sur nos routes.

Les électriques en manque en jus

Globalement, les voitures fonctionnant aux électrons n’ont pas le vent en poupe, bien au contraire. Le marché français ne fait pas exception puisqu’elles ont représenté 14 % des ventes en juillet, contre 16 % en juin. En décembre 2023, leur part atteignait 21 %. Les hybrides rechargeables marquent également le pas avec 7 % des ventes, contre 8 % en juin dernier.

Ces résultats ne sont pas aussi inquiétants qu’en Allemagne par exemple. Seulement, le marché de l’électrique est clairement dépendant des aides de l’état et les constructeurs préparent leurs arrières. Mercedes va investir plus que prévu dans les moteurs thermiques, Volkswagen va également mettre 60 milliards d’euros sur la table. Quant à Ford, il avouait il y a peu avoir été trop ambitieux concernant sa stratégie électrique.

Stellantis et Renault plutôt stables

Les deux grands groupes les plus présents sur notre marché se révèlent stables. Stellantis n’augmente que de 0,1 % depuis le début de l’année, même si de grandes disparités existent selon les marques. Quand Jeep et Alfa Romeo sourient avec respectivement + 77 % et + 16,8 %, Maserati et DS ont de quoi faire grise mine avec - 32,9 % et - 22,8 %.

Du côté de Renault, Alpine est en pleine forme avec + 30,8 %, Renault affiche un timide + 1,3 % tandis que Dacia connaît une baisse de régime avec - 4,5 %.

Deux Toyota dans le Top 10

Avec 5,4 % de part de marché depuis le début de l’année, la Peugeot 208 est celle qui séduit le plus les Français. Elle est suivie par sa rivale de toujours, la Renault Clio, avec 5,1 %. Elles se sont vendues respectivement à 56 169 et 53 548 exemplaires. La Dacia Sandero ferme le podium avec 47 870 unités vendues.

Toyota place deux de ses voitures, les Yaris et Yaris Cross, en 8e et 9e positions et le Dacia Duster clôture ce top 10.

Du côté des électriques, la Renault Mégane est passée devant la Tesla Model Y sur le cumul depuis le début de l’année. Toutefois, l’écart est très faible avec seulement 52 voitures de plus en faveur de la Française.