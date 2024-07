C’est un peu l’effet domino, un par un, ou presque, les constructeurs mettent le pied sur le frein et revoient leur prévision concernant l’électromobilité. Cette fois-ci, c’est au tour de Ford de l’avouer officiellement. Marin Gjaja, le patron de la division électrification a déclaré auprès de nos confrères d’Autocar que le passage au tout électrique en Europe était « trop ambitieux ». Il indique que la stratégie uniquement électrique « n’est pas un bon choix pour notre entreprise et nos clients ».

Comme pour toute l’industrie automobile, Ford fait face à la baisse de la demande en véhicules électriques, à la diminution des aides des différents gouvernements et à une incertitude certaine. Les moteurs à combustion, et notamment hybrides, ne sont pas encore condamnés.

De nouveaux modèles à venir

Malgré tout, la marche forcée vers l’électrique n’est pas fini, comme en atteste le dernier Capri. Il s’agit d’un SUV coupé capable de parcourir jusqu’à 627 km et dont la commercialisation est prévue en septembre prochain. En plus de ce nouveau Capri, la gamme comprend déjà l’Explorer et la Mustang Mach-e. De plus, le Puma Gen-E est actuellement en phase de mise au point avant une présentation officielle prévue en fin d’année.