La Ford Focus ST est morte

Tout le monde connaît la maîtrise de Ford en matière de citadines et compactes sportives. La marque à l’ovale était un acteur incontournable de ces catégories avec sa savoureuse Fiesta ST, sa Focus ST et la très radicale Focus RS. Mais cette dernière n’existe plus depuis la précédente génération de la Focus et la Fiesta ST a disparu du catalogue depuis l’année dernière.

Et comme le rapportent les journalistes de Motor1, c’est au tour de la Focus ST de disparaître : elle n’est plus disponible à la commande « usine » et ne figure plus au configurateur du constructeur en France. Il ne reste plus que des exemplaires disponibles en stock et la Focus ST a rejoint les Renault Mégane RS et autres Peugeot 308 GTI au paradis des compactes ultra-sportives. Rappelons qu'elle développait 280 chevaux via un 4 cylindres turbo de 2,3 litres de cylindrée.

La fin des sportives thermiques de Ford

Mis à part le Puma ST qui a beaucoup perdu de son intérêt depuis l’arrêt de sa déclinaison à boîte manuelle de 200 chevaux (il impose désormais un moteur de 170 chevaux à boîte automatique pour réduire ses émissions de CO2), Ford abandonne ainsi totalement le créneau des sportives thermiques à la vocation populaire.

Ford pourrait prochainement proposer des versions « ST » de ses modèles électriques, mais la marque ne prévoit pas de développer de nouveaux modèles sportifs thermiques pour notre marché dans le futur.

Plus que des SUV

Rappelons au passage que la production de la Focus de quatrième génération doit cesser au mois de novembre 2025. Après cette date, Ford ne commercialisera plus que des SUV et des fourgonnettes !