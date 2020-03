Les essais de Soheil Ayari - Ford Focus ST : mini RS

Depuis de nombreuses années, Ford propose deux niveaux de sportivité sur sa compacte la Focus. Il y a la ST et la RS. Pour les puristes, c’est bien évidemment la dernière qu’il faut acheter et nous gardons toujours avec Soheil Ayari un souvenir particulier de nos essais des différentes générations. Toutefois, il faut se faire une raison, il y a très peu de chances qu’il y ait une nouvelle RS. Il faudra « se contenter » de cette nouvelle ST, qui va donc représenter la version la plus sportive de la nouvelle Focus.

dailymotion

Et soyons francs, cela ne sera pas trop difficile. Cette ST cuvée 2020 est tout simplement la ST la plus puissante jamais construite. La première développait 170 ch, la deuxième 225 ch, la troisième 250 ch et celle-ci développe 280 ch. Sous son capot, on retrouve le 4 cylindres 2.3 Ecoboost utilisé également sur la dernière Mustang. Au-delà de sa puissance respectable, il possède un couple de 420 Nm, ce qui constitue un record pour la catégorie. Les performances sont dignes de nos attentes avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,7 s et ce malgré un poids conséquent de 1 508 kg.

Esthétiquement, même si certains indices comme la double sortie d’échappement ou le kit carrosserie ne trompe pas sur la vocation sportive de cette ST, on est loin de l’exubérance. Relativement discrète, cette Focus ST est particulièrement bien équipée avec différentiel autobloquant, suspensions pilotées, talon-pointe automatique, launch control. De quoi faire d’elle une mini RS. C’est ce que nous allons voir avec notre pilote Soheil Ayari sur le circuit de la Ferté Gaucher.

Prix de notre modèle d'essai : 38 600 €

La Focus ST est facturée de base 34 750 € auxquels il faut ajouter 1 250 € pour la teinte « Orange Fury », 450 € pour l’affichage tête haute, 400 € pour la surveillance des angles morts, 550 € pour la sono B&O et surtout le pack Performances facturé 1 200 € comprenant les modes de conduite, le talon pointe automatique, le Launch control et indicateur de changement de vitesses ; soit un total de 38 600 €n auquel il faudra bien évidemment ajouter les 4 026 € de malus.

À retenir : une sacrée surprise

Quand on parle de compactes sportives, on évoque souvent la Renault Mégane RS avec ses 4 roues directrices ou la Honda Civic Type R qui sont effectivement des sacrés numéros. Mais attention, cette Focus ST est une rivale de choix avec notamment son moteur plein, son excellente motricité et sa tenue de cap de premier plan. Une nouvelle fois, Ford frappe fort.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/