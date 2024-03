Scoop – Ford Puma Gen-E : essais hivernaux pour le Puma électrique

Encore bien camouflé, le futur Ford Puma électrique poursuit ses essais de mise au point, près du cercle polaire arctique. Un bon moyen de voir pour les essayeurs de Ford comment se comporte la batterie de ce modèle dans la froidure de l’hiver. Un bloc-batterie que l'on voit parfaitement sur les photos de profil de ce prototype, elle est placée très bas dans le soubassement du modèle.

Le Ford Puma Gen-E ne devrait pas être trop différent du Puma « thermique » car il reprendra la même plateforme B2E du Puma qui sert aussi au Ford E-Transit Courier. Ce dernier dispose d’un électromoteur de 136 ch qui devrait équiper le Ford Puma Gen-E, puisque les groupes motopropulseurs, le constructeur l’a indiqué, ont été développés en même temps pour les deux modèles électriques. Mais on ne peut mettre de côté le fait que Ford s’est allié à Volkswagen pour ses nouveaux modèles électriques. C’est ainsi que le nouveau Ford Explorer et le futur Ford Capri disposent de soubassements provenant du Volkswagen ID.4. On peut donc imaginer que le Ford Puma ne disposera pas que d’une unique motorisation électrique et que d'autres pourraient provenir de chez Volkswagen pour des modèles plus puissants comme un modèle sportif Ford Puma Gen-E « ST ». Ce qui jette le trouble avec ces dernières photos des prototypes du Ford Puma électrique, c’est la présence à l’avant d’une plaque d’immatriculation où s’affiche en bas le nom de Volkswagen. Est-ce un indice qui prouve la présence d'une aide technique du groupe VW, ou tout simplement que les essayeurs de Ford ont fait faire les plaques dans une concession Volkswagen ?

Aujourd’hui ce que l’on sait du Ford Puma Gen-E, c’est qu’il va reprendre les évolutions du Ford Puma « thermique » restylé. Ainsi dans l’habitacle, il aura droit au nouvel écran d’infodivertissement de 12 pouces trônant au sommet de la console centrale. Il y aura aussi une instrumentation numérique de 12,8 pouces sous une nouvelle casquette qui couvre les aérateurs centraux disposés au-dessus de l’écran multimédia. Pour ce qui est du style, les différences entre le modèle thermique et électrique devraient être limitées à une calandre fermée, des jantes et des prises d’air modifiées.