Scoop – Ford Explorer Sport : futur SUV Ford Capri ?

Pour son nouveau Ford Explorer 100 % électrique, la marque à l’ovale s’est alliée à Volkswagen qui lui fournit sa plateforme MEB utilisée par le Volkswagen ID.4, c’est cette base technique qui va servir à un prochain SUV compact au profil dynamique qui devrait être la version sportive de l’Explorer.

Pour le moment, ce Ford Explorer Sport (un patronyme non officiel) circule sous un beau camouflage afin de dissimuler ses éléments de style. Ce modèle qui affiche une ligne de toit fuyante vers l’arrière et vraisemblablement quelques centimètres de plus en longueur que son frère Explorer poursuit ses essais de mise au point, car la découverte de ce nouveau modèle ne devrait pas avoir lieu avant l’automne 2024 pour une commercialisation en début d’année prochaine.

Ce modèle plus sportif devrait reprendre les électromoteurs de l’Explorer et existera en deux et quatre roues motrices, il devrait être produit dans l’usine de Cologne en Allemagne. Afin de se démarquer le plus possible de l’Explorer, il pourrait reprendre le nom de Ford Capri, celui d’un coupé sportif produit de 1962 à 1986. Différence notable entre l’Explorer et le modèle sportif Capri, une signature lumineuse modifiée, on peut d’ailleurs apercevoir sur le prototype camouflé que les projecteurs ne sont pas identiques à ceux de l’Explorer, tout comme le dessin du bouclier, des feux arrière, etc.