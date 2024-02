Le Ford Puma restylé se refait une beauté intérieure

Le Ford Puma est le modèle de la marque le plus vendu en Europe. À ce titre, il est hors de question de bousculer la clientèle en changeant trop fortement son style. Les designers l’ont bien compris puisque les évolutions s’apparentent au jeu des sept erreurs. On note que la signature lumineuse évolue, de nouvelles jantes apparaissent, les petites ailettes, aux extrémités du bouclier avant, adoptent de nouvelles formes et que le bas du bouclier arrière est de la teinte de la carrosserie. Il faudra donc un œil exercé pour le repérer dans la rue.

En revanche, ceux qui s’installeront à son volant ne le reconnaîtront pas. Ford a entièrement revu sa planche de bord, qui commençait un peu à dater, en mettant l’accent sur les écrans, quitte à sacrifier quelque peu le design. Il s’agit là d’un avis subjectif, seulement l’ensemble manque de fluidité et de finesse.

Le but premier du Ford Puma est de se mettre à la page et sort les grands moyens. Ainsi, le conducteur profite d’un combiné d’instrumentation de 12,8 pouces (contre 12,3 pouces), doublé d’un écran tactile de 12 pouces qui intègre le système d’infodivertissement Sync 4. Deux fois plus puissant que le précédant système, il peut notamment apprendre automatiquement les préférences du conducteur pour des suggestions plus précises. Les passagers peuvent également accéder à différentes fonctions comme la climatisation par commande vocale. Par ailleurs, Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent sans fil.

Cette mise à jour concerne aussi les aides à la conduite. Ce « nouveau » Puma est ainsi capable de rouler à bonne distance de la voiture qui précède jusqu’à l’arrêt et total et de repartir, de rester dans la voie tout en ajustant son allure dans les courbes, à l’entrée ou à la sortie de l’autoroute ou encore de surveiller les intersections pour éviter une éventuelle collision de face. Le conducteur pourra compter sur une caméra à 360 degrés lors des manœuvres et sur un éclairage à LED matricielle (en option) lorsqu’il faudra rouler de nuit.

Sous le capot, le Puma conserve le même moteur 1.0 EcoBoost profitant d’une hybridation de 48V, mais proposé dans plusieurs puissances : 125, 155 et 170 ch. La boîte manuelle n’est disponible que sur la version de 125 ch, tandis que la transmission à double embrayage PowerShift est obligatoirement associée aux deux autres puissances.





Prix Ford Puma (2024)

Titanium Titanium Business ST-Line X ST 1.0 125 ch BVM6 27 490 € 29 640 € 30 990 € - 1.0 125 ch Powershift 29 090 € 31 240 € 32 590 € - 1.0 155 ch Powershift 30 590 € 32 740 € 34 090 € - 1.0 170 ch Powershift - - - 38 290 €

Principaux équipements