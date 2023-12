L’Allemagne stoppe le bonus sur les voitures électriques

Alors qu’en France le bonus écologique est reconduit, sous une forme différente puisque le nombre de voitures éligibles a nettement baissé, l’Allemagne a fait le choix contraire.

Une décision pour le moins radicale dictée par des choix économiques puisque le pays paie ici la crise budgétaire suite à l’annulation de la réaffectation des crédits inutilisés pendant la pandémie à des investissements verts et au soutien à l’industrie. Un porte-parole du ministère indique que cela créait une « situation regrettable » mais que cette décision est nécessaire « car il n’y a plus assez d’argent disponible pour prendre en compte les demandes reçues après dimanche », rapporte l’AFP. Mercredi dernier, le chancelier allemand et sa majorité ont opté pour des baisses de dépenses publiques afin de combler un trou budgétaire de 17 milliards d’euros en 2024.

Depuis 2016, un total de 10 milliards d’euros a été alloué pour 2,1 millions de véhicules électriques. Malgré ses aides, les constructeurs allemands ont des difficultés à faire face à l’offensive des marques chinoise, dont les prix sont plus attractifs.

Un objectif inatteignable ?

L’Allemagne s’était fixé comme objectif de mettre sur la route 15 millions de VE d’ici à 2030, un chiffre considéré comme « extrêmement irréaliste » par le journal économique Handelsblatt. Cet objectif risque tout simplement de ne pas être atteint.

Depuis le début de l’année, près de 470 000 voitures électriques ont trouvé preneur (+ 28,5 %), mais le mois de novembre accuse une forte chute de 22,5 % (44 942 immatriculations) par rapport à novembre 2022. En France, cette part était de 20 % le mois dernier.