Bonus écologique 2024 : la liste complète des modèles éligibles

Citroën ë-C3, Peugeot e-208, Renault Zoe ou encore Opel Corsa Electric, le gouvernement a dévoilé la liste de tous les modèles électriques qui seront éligibles au bonus écologique dès ce 15 décembre.

On remarque rapidement que certains modèles n’y auront plus droit à l’image de la Tesla Model 3, la Dacia Spring ou encore la MG 4. Les voitures, notamment en provenance de Chine, sont écartées. Bruno Le Maire précise que « Jusqu’à présent, l’État ne fixait aucune condition sur les modalités de fabrication des véhicules achetés avec le bonus de l’État. Des centaines de millions d’euros d’argent public allaient donc à des véhicules avec une très mauvaise empreinte carbone. Dorénavant, c’est fini. Pour être éligible au bonus, un véhicule électrique devra avoir un impact environnemental limité, lors des étapes de fabrication et de transport. »

En toute logique, les petits modèles font partis de l’offre, mais on y trouve aussi des nouveautés plus familiales comme le prochain Peugeot e-3008 et le nouveau Scénic. À noter également que certains modèles plus haut de gamme y figurent comme l'Audi Q4 e-tron, la Volkswagen ID.7 ou encore le BMW iX2, des autos dont le prix est supérieur au plafond tarifaire de 47 000 € actuel.

Cette liste est en réalité constituée de modèles pour lesquels les constructeurs ont déposé un dossier, et qui répondent favorablement au score environnemental. Dans le cas du BMW iX2, le prix de base est de 59 150 €, hors remise. Si le concessionnaire décide de pratiquer une ristourne généreuse (prix de vente sous les 47 000 €), il bénéficiera alors du bonus écologique.

Le coup de pouce de l’État, de l’ordre de 5 000 €, voire 7 000 € selon les revenus pourrait être reconduit, tout comme le plafond tarifaire. Les détails seront connus demain lors de la parution du texte au Journal Officiel.

Liste des voitures éligibles au bonus écologique 2024 :

Abarth : 500

Audi : Q4 45 e-tron*

BMW : Série i4* / iX1 / iX2*

Citroën : ë-C3 / ë-C4 / ë-C4X / ë-Berlingo / ë-SpaceTourer*

Cupra : Born

DS : DS 3 E-Tense

Fiat : 500e / 600e / e-Doblo

Hyundai : Kona Electric

Mazda : MX-30

Mercedes : EQA / EQB / EQT

Mini : Mini Electric

Nissan : Leaf / Townstar EV

Opel : Corsa Electric / Mokka Electric / Astra Electric / Combo-e Life / Zafira-e Life*

Peugeot : e-208 / e-2008 / e-308 / e-3008 / e-Rifter / e-Traveller*

Renault : Zoe / Twingo E-Tech / Mégane E-Tech / Scénic* / Kangoo E-Tech

Skoda : Enyaq / Enyaq Coupé*

Smart : Fortwo

Tesla : Model Y

Toyota : Proace City Verso Electric

Volkswagen : ID.3 / ID.4 / ID.4 GTX* / ID.5* / ID.5 GTX* / ID.7*

Volvo : C40 Recharge* / XC40 Recharge

(*) Ces modèles pourront bénéficier du bonus écologique si leur prix (remisé ou non) ne dépasse le plafond tarifaire fixé par l'État.