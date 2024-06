Mercedes aussi va investir plus que prévu dans les moteurs thermiques

Mercedes-Benz faisait partie de ces marques qui communiquaient à fond sur leur électrification au début de la décennie. La marque à l’étoile annonçait même à cette époque qu’elle prévoyait de ne plus vendre que des voitures électriques neuves d’ici 2030 dans les marchés comme celui de l’Europe.

Comme Volkswagen ou Audi, Mercedes a récemment fait machine arrière sur le sujet. Certes, le constructeur allemand continue de beaucoup investir dans le développement de ses voitures électriques. Mais la marque de Stuttgart va aussi dépenser plus d’argent que prévu sur le développement des moteurs thermiques.

La Classe S restylée va bénéficier de moteurs thermiques plus sophistiqués que prévu

Mercedes-Benz ne prévoit pas moins de 14 milliards d’euros d’investissements rien que cette année dans le développement de ses futures voitures. Le constructeur refuse de préciser la part de cette somme dédiée aux voitures électriques (et celles aux autos thermiques) mais le patron Ola Källenius confie aux journalistes allemands de Wirtschaftswoche que ce sera « plus que prévu » pour ces moteurs à combustion interne.

Il explique à ce sujet que la Classe S restylée, notamment, coûtera plus cher par rapport au budget habituel d’un restylage de mi-carrière. « Le but est d’arriver à un très haut niveau de technologie pour nos modèles à moteurs thermiques », dit-il. A noter que ces moteurs thermiques doivent devenir de plus en plus souvent hybrides rechargeables a priori, même si l’évolution des normes européennes et surtout de l’homologation de ces groupes motopropulseurs qui doit devenir bien plus sévère à leur encontre, pourrait changer la donne.