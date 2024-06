Volkswagen qui investit des milliards dans les moteurs thermiques, la suite logique ?

Tout de suite après le « diesel gate », Volkswagen communiquait sur son brusque revirement de stratégie pour se refaire une virginité marketing : fini le diesel et le développement des moteurs thermiques, l’avenir du géant allemand devait passer par les voitures électriques.

Après avoir investi des sommes colossales dans le développement d’une gamme complète d’autos à zéro émissions (dans les gammes de Volkswagen mais aussi celles de Skoda, Audi, Porsche, Cupra et même désormais Bentley et Lamborghini), le groupe allemand a vite constaté que ses nouvelles autos électriques, apparues au tout début de la décennie, ne se vendaient pas aussi bien que prévu.

Si ces ventes de voitures électriques représentent désormais une part non négligeable du marché automobile européen (et surtout chinois), Volkswagen se voit contraint d’adapter sa stratégie en misant davantage que prévu sur l’avenir des motorisations thermiques. L’année dernière, le groupe a programmé un investissement de quelques 180 milliards d’euros pour le développement de nouveaux groupes motopropulseurs. Si la majeure partie de cette somme restera dévolue aux mécaniques électriques, 60 milliards d’euros serviront à la conception de nouveaux moteurs thermiques.

Le moteur thermique n’est pas encore mort chez Volkswagen

Oui, Volkswagen va donc bien concevoir de nouveaux moteurs thermiques alors que le groupe n’avait prévu que de garder ses blocs essence et diesel existants encore quelques années en attendant la transition vers l’électrique.

Cela n’empêchera évidemment pas le groupe de continuer le déploiement de ses gammes électriques, avec l’arrivée de modèles très importants dans les années à venir comme la citadine ID.2 et plein de nouveaux véhicules cousins chez Cupra et Skoda, en plus de micro-citadines d’entrée de gamme à moins de 20 000€ attendues pour 2027. Ce sont d’ailleurs ces modèles-là qui devraient permettre à Volkswagen d’augmenter plus sensiblement ses ventes de véhicules électriques sur le Vieux Continent.

Reste qu’au vu de la tournure du marché automobile européen, confronté à une stagnation des ventes de voitures électriques depuis le début de l’année, l’interdiction de vente des voitures thermiques neuves prévues pour 2035 semble pour l’instant difficile à atteindre. Certes, les choses peuvent vite changer si les futures voitures électriques bon marché séduisent la clientèle en masse.