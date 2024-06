En Allemagne, les voitures électriques décrochent

En France, les ventes de voitures électriques neuves se maintiennent à un bon niveau même si elles ne progressent plus autant que l’année dernière ou qu’en 2022. En Allemagne en revanche, elles continuent de se replier après la suppression des aides à l’achat à la fin de l’année 2023, décidée en raison d’un manque de budget dans les finances publiques du pays.

Les chiffres du marché allemand viennent de tomber pour le mois de mai et ils signent une baisse de 30,6% par rapport à ceux du mois de mai 2023. Cette baisse met d’ailleurs le marché tout entier dans la négative, avec un recul de 4,3% et 236 425 immatriculations au total. Dans le même temps, les ventes de voitures thermiques neuves progressent légèrement : les automobiles à moteur essence grimpent de 2,1% sur ce dernier mois et les véhicules diesel montent de 3,2%. Les voitures hybrides, elles, revendiquent une très légère hausse de 0,3%.

La part de voitures électriques neuves a beaucoup baissé

Sur l’ensemble de l’année 2023, la part de voitures électriques neuves atteignait 18% sur le marché allemand. Mais elles ne représentent plus que 12,6% du marché automobile neuf actuellement, une baisse sensible qui s’explique donc principalement par l’arrêt des aides à l’achat pour ces modèles. En France, une étude récente indiquait d’ailleurs que près de la moitié des acheteurs de voitures électriques n’auraient pas choisi ces véhicules si le bonus écologique n’existait pas. Elles semblent donc rester déterminantes dans l’acte d’achat pour ces autos électriques, malgré les efforts de remise des constructeurs automobiles.

Précisons enfin que depuis le début de l’année 2024, le marché automobile allemand a beaucoup fluctué et reste en hausse de 5,2% par rapport à la même période de l’année 2023. Mais les ventes de voitures électriques neuves ne suivent plus.