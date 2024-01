Les ventes d'électriques s'écroulent en Allemagne

Si des records de ventes de voitures électriques ont été battus en 2023 en France et en Europe, l’Allemagne a de son côté enregistré un ralentissement de sa dynamique avec des immatriculations d’hybrides rechargeables en chute libre (-52%) et des ventes de voitures électriques moins flamboyantes qu’en France avec une hausse de 11 % (contre plus d’un tiers en 2022), nous apprend Libération.

L'essence et le diesel en hausse

En cause ? L’arrêt du bonus écologique en décembre 2023. Les mois de novembre et décembre en Allemagne ont été catastrophiques avec des baisses respectives de - 39% et - 58 % des ventes d’hybrides et d’électriques comptabilisées par l’Agence fédérale pour l’automobile (KBA). Pourtant, le marché automobile Allemand est en pleine forme avec un total, 2,84 millions de voitures neuves immatriculées en 2023. Une augmentation due aux 979 000 voitures à essence mises en circulation dans le pays en 2023 (+13 % par rapport à 2022). Le KBA note également une progression des immatriculations de diesel (+3 % sur la même période), après plusieurs années de baisse régulière.

Le gouvernement allemand a mis fin en décembre au programme d’aides à l’achat pour les particuliers souhaitant acquérir un véhicule électrique. Une mesure d’urgence prise pour couper les dépenses de l’Etat, conséquence de la décision du Tribunal constitutionnel qui a privé le budget de plusieurs milliards d’euros.

« L’année qui débute ne s’annonce guère meilleure : l’arrêt brusque des subventions entraînera une baisse des nouvelles immatriculations électriques cette année. L’objectif du gouvernement de mettre environ 15 millions de voitures électriques sur les routes allemandes d’ici à 2030 est devenu totalement illusoire après la fin des subventions», expliquait Constantin Gall, Directeur stratégique automobile en Europe de l’Ouest du cabinet d’audit financier Ernst & Young (EY), début janvier à nos confrères de Libération.