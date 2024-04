La moitié des acheteurs de voitures électriques s'en seraient détournés sans bonus écologique

Le bonus écologique reste un facteur déterminant dans l’achat des voitures électriques en France. C’est ce qu’illustre la dernière étude de l’AVERE auprès des conducteurs de voiture électrique, réalisée par Ipsos entre le 16 novembre 2023 et le 21 janvier 2024 auprès de 1033 personnes « issues d’un fichier de propriétaires de voitures électriques ».

A la question « s’il n’y avait pas eu d’aide à l’achat (bonus écologique, prime à la conversion), quelle voiture auriez-vous acheté ? », 52% répondent qu’ils auraient tout de même choisi une voiture électrique. Mais 48% des personnes interrogées répondent par la négative. 29% de ces 48% préfèreraient investir dans un véhicule à essence et 19% d’entre eux s’orienteraient plutôt vers un véhicule diesel.

Une question cruciale

L’étude, très intéressante par ailleurs, rappelle à quel point les mesures d’incitation publique pèsent pour les Français (et les automobilistes de manière plus générale) dans l’achat de ces véhicules électriques. Il faut dire que ce bonus écologique était important ces dernières années avec 5 000€ en 2023 (et jusqu’en février 2024), 6 000€ en 2022 et même 7 000€ avant cela. Il est actuellement d’un montant de 4 000€ pour les particuliers, ou 7 000€ pour ceux dont le revenu fiscal de référence est de 14089 euros au maximum.

Cet effet pourrait cependant s’atténuer dans les années à venir sachant que le prix de vente de ces voitures électriques neuves a tendance à baisser depuis que les principaux constructeurs essaient de rendre leurs modèles plus compétitifs. Le montant du bonus écologique français devrait logiquement continuer à baisser l’année prochaine, mais l’arrivée de nouveaux modèles électriques moins chers (Tesla Model 2, Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3…) pourrait compenser cette réduction des aides publiques. Reste à savoir dans quelles proportions, puisqu’il s’agit visiblement d’un point crucial pour les consommateurs. Tout le monde a vu qu'en Allemagne, les ventes de voitures électriques se sont effondrées à la suite de l'arrêt des aides à l'achat des voitures électriques depuis la fin de l'année 2023. Mais le profil des clients allemands n'est pas le même que celui des Français, pensent les communicants de l'AVERE avec qui nous avons pu discuter ce matin.