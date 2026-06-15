Vous ne devinerez jamais combien de permis ont été retirés à cause du téléphone au volant

Elle fait parler d’elle depuis la fin de l’année dernière. Inaugurée dans le département des Landes, elle est devenue le cauchemar des automobilistes qui ne peuvent s’empêcher de répondre à un coup de fil ou à un SMS.

Avec les Deux-Sèvres, ils sont désormais huit départements (*) à appliquer une sanction qui a de quoi faire réfléchir, et c’est le but. Tout conducteur pris en flagrant délit de manipulation de son téléphone verra son permis immédiatement suspendu (et ce pour une durée allant jusqu’à 6 mois) ; sanction assortie du retrait de 3 points et d’une contribution citoyenne de 200 € à verser à une association de victimes de la route, montant supérieur à celui de l’amende forfaitaire (135 €).

Malgré le risque de perdre son permis, et la communication faite autour, cela ne convainc pas tous les automobilistes. Nos confrères de RMC rapportent que 500 permis ont déjà été retirés sur tout le territoire. Le département des Landes, le premier à avoir appliqué cette sanction, en comptabilise 400 !

Six permis en moins d’une heure

Ce n’est qu’un début, puisque les départements sont de plus en plus nombreux. Le dernier en date, les Deux-Sèvres, l’applique depuis ce lundi 15 juin, avec un succès certain. En moins d’une heure, six personnes ont été arrêtées pour l’usage du téléphone au volant. Toutefois, le directeur de cabinet du préfet du département, Tony Chesnier-Lloyd, précise que « nous avons fait le choix de démarrer par une période de 15 jours de prévention ». Ces premiers automobilistes peuvent s’estimer chanceux.

La suspension de ces 500 premiers permis ne semble être qu’un début : 80 % des automobilistes déclarent utiliser leur téléphone au volant. Pourtant, le danger est réel, puisque son usage multiplie par trois le risque d’accident. Un chiffre qui passe même à 23, en cas de lecture d’un SMS.

(*) : les Landes, le Pas-de-Calais, le Lot-et-Garonne, la Charente-Maritime, l’Oise, l’Ardèche, le Vaucluse et les Deux-Sèvres.