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Même dans cet état, cette McLaren en série limitée fait encore rêver

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

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Réduite à l’état de barbecue roulant, cette rare McLaren 765LT Spider a quand même attiré les enchérisseurs. Ravagée par un incendie en 2023, elle nécessiterait une reconstruction aussi complexe que ruineuse. Cela n’empêche pas certains de voir dans cette épave une véritable mine d’or en pièces détachées.

Même dans cet état, cette McLaren en série limitée fait encore rêver

Produite à seulement 765 exemplaires, la McLaren 765LT Spider est loin d’être une sportive ordinaire. Pourtant, l’un de ces rares exemplaires s’est montré aux enchères dans un état qui donnerait des sueurs froides à n’importe quel assureur.

Cette McLaren bleue aux touches d’orange et carbone apparent a pris feu dans le Michigan en juillet 2023 vraisemblablement à cause d’un problème dans le compartiment moteur. Le brasier a détruit toute la partie arrière en emportant au passage la carrosserie, les feux, la mécanique et même une partie de l’habitacle. Les dossiers des sièges ont fondu sous la chaleur. Malgré ces dégâts spectaculaires, la voiture -à l’annonce désactivée depuis- a motivé quelques enchérisseurs. Une restauration reste théoriquement possible, mais nécessiterait au minimum un nouveau V8 biturbo, probablement une nouvelle transmission et une longue liste de pièces hors de prix.

Même dans cet état, cette McLaren en série limitée fait encore rêver

Une restauration compliquée

Le scénario le plus crédible reste donc le démontage. L’avant semble relativement épargné et certains éléments valent une petite fortune : capot, phares, bouclier en carbone, freins carbone-céramique ou encore les imposants étriers orange. Même réduite à l’état d’épave, cette 765lt conserve sans surprise une certaine valeur.

En juillet 2023, les pompiers du Michigan se chargeaient d’un incendie très spécial.
En juillet 2023, les pompiers du Michigan se chargeaient d’un incendie très spécial.

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