Qui veut jouer au golf avec des clubs McLaren ?

McLaren fabriquait autrefois des monoplaces de Formule 1 et des hypercars capables de transformer un riche propriétaire en pilote du dimanche légèrement terrifié. Désormais, la marque britannique vend aussi des clubs de golf. Oui. Parce qu’après avoir défié les lois de l’aérodynamique, il fallait manifestement s’attaquer au terrible problème des retraités en pantalon beige.

La nouvelle gamme Mclaren Golf comprend deux séries de fers baptisées Series 1 et Series 3. Les premiers visent les joueurs expérimentés, les seconds ceux qui passent plus de temps dans les bunkers que sur le fairway. Chaque club coûte tout de même un peu plus de 300 euros. La marque précise utiliser une fabrication par injection métallique, histoire d’ajouter une couche de jargon technique entre deux parcours privés. Et comme un simple club hors de prix ne suffisait pas, McLaren propose aussi des accessoires parfaitement raisonnables : 420 euros le sac, jusqu’à 85 euros la casquette et 135 euros les protections de clubs. Le tout estampillé du logo de la firme britannique, évidemment.

Un départ difficile

Le lancement des produits est accompagné par l'ancien numéro 1 mondial anglais Justin Rose. Ironiquement, le Britannique a terminé 65e lors de son premier tournoi avec les clubs McLaren.