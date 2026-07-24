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Mclaren F1

Même après deux accidents, cette McLaren F1 peut s’échanger pour plus de 30 millions d’euros

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Adrien Raseta

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Crashée à deux reprises, cette McLaren F1 GTR n’en reste pas moins l’une des automobiles les plus convoitées au monde. L’exemplaire de Nick Mason -batteur de Pink Floyd- pourrait dépasser les 30 millions d’euros lors de sa mise aux enchères par RM Sotheby's.

Même après deux accidents, cette McLaren F1 peut s’échanger pour plus de 30 millions d’euros

Une McLaren F1 GTR ayant appartenu à Nick Mason sera mise aux enchères le mois prochain. Estimée à plus de 30 millions d’euros, elle pourrait devenir la Mclaren F1 la plus chère jamais vendue publiquement. Ce châssis 10R -premier exemplaire construit selon les spécifications GTR pour la saison 1996- a participé aux essais préliminaires des 24 Heures du Mans avec David Brabham avant d’être transformé pour la route après son acquisition par le musicien en 1999.

Même après deux accidents, cette McLaren F1 peut s’échanger pour plus de 30 millions d’euros

Une existence mouvementée

Son histoire est pourtant loin d’être un long fleuve tranquille. En 2009, un journaliste a perdu son contrôle et l’a envoyée dans un champ de blé imposant une restauration complète réalisée par Lanzante. Huit ans plus tard, Nick Mason l’a lui-même accidentée lors du Goodwood Members' Meeting après une sortie de piste dans un mur de pneus. Une nouvelle fois remise à neuf par le spécialiste britannique, la sportive d’exception est restée entre les mains de son unique propriétaire privé. Malgré ces deux accidents, son entretien irréprochable et son pedigree exceptionnel devraient suffire à faire exploser les enchères. Rendez-vous à Monterey le 15 août prochain pour découvrir son prix de vente.

Même après deux accidents, cette McLaren F1 peut s’échanger pour plus de 30 millions d’euros
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