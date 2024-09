Y a-t-il un intérêt à acheter un Toyota C-HR II d’occasion ?

En se focalisant uniquement sur de la motorisation hybride, Toyota restreint logiquement l’offre. Toutefois, les trois déclinaisons proposées en neuf se retrouvent dans les annonces, mais d'une façon déséquilibrée. Ainsi, la version hybride simple de 140 ch détient 34 % de l’offre, tandis que la seconde de 200 ch obtient presque la majorité avec 49 %.

Arrivée plus tardivement sur le marché, l’hybride rechargeable représente 17 % annonces, ce qui en fait une version loin d’être introuvable.

Au niveau des finitions, le choix est plus large et également mieux réparti. Le premier niveau, Dynamic, n’a séduit que 2,6 % des acheteurs. Il faut avouer que les jantes de 17 paraissent petites et que l’équipement n’est pas très valorisant même si l’essentiel est là : écran tactile de 8 pouces, compteur numérique de 12,3 pouces, connectivité Apple CarPlay et Android Auto, caméra de recul ou encore climatisation bi-zone.

C’est le deuxième niveau, Design, qui est le plus présent en seconde main. Le C-HR est ainsi plus sympa avec ses jantes noires et diamantées de 18 pouces et ses vitres arrière surteintées. Il est aussi plus facile à vivre grâce au système d’accès et de démarrage sans clé et toute l’armada d’aides à la conduite (avertisseur de circulation arrière, lecture des panneaux, régulateur adaptatif jusqu’à l’arrêt, avertisseur d’angle mort, feux de route automatiques…).

Logiquement, la finition Collection va un peu plus loin, mais elle a moins séduit avec 12 % des annonces. On y trouve pourtant des jantes de 19 pouces, une sellerie en suédine et tissu, des sièges avant chauffants, un hayon électrique…

Vient ensuite la GR Sport qui comme son nom l’indique soigne l’aspect dynamique. Les jantes, toujours de 19 pouces, sont spécifiques tout comme la sellerie avec surpiqûres rouges, les seuils de porte GR Sport… Cette finition représente tout de même 28 % de l’offre.

À son lancement, Toyota proposait deux séries haut de gamme GR Sport Première et Collection Première qui atteignent respectivement un score de 12,4 et 13 %. La première reçoit notamment une carrosserie biton, une sellerie en cuir, un affichage tête haute, un toit panoramique ou encore une caméra 360°. La seconde s’affiche avec des jantes de 20 pouces, également une teinte biton, un affichage tête haute. Les équipements sont finalement assez proches.

Au chapitre des teintes de carrosserie, sans surprise le gris arrive en tête (42 %), suivi du rouge et du bleu (16 % chacun), du jaune (11 %), du blanc (9 %) et du noir (6 %).