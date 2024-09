Y a-t-il un intérêt à acheter un Toyota C-HR II d’occasion ?

Toyota a depuis des décennies la réputation d’un constructeur pragmatique et sage. Il a toutefois prouvé ses dernières années qu’il pouvait lâcher les chevaux avec notamment la GT 86 puis la GR 86, la Supra ou encore la Yaris GR, une citadine qui se prend pour une voiture de rallye.

En termes de design également le constructeur s’est permis quelques folies comme ce fut le cas avec le C-HR sorti en 2016. Un risque qui s’est révélé payant puisqu’un acheteur sur deux a signé un bon de commande grâce à son design.

Pour le deuxième opus, la marque est donc allée encore plus loin en commercialisant un concept-car, ou presque. De profil, on retrouve des similitudes avec la première génération, mais le reste des lignes va beaucoup plus loin.

Fait assez rare pour être souligné, il est un peu plus court que la précédente génération (- 3 cm) en s’établissant à 4,36 mètres de long. Voici une donnée qui ne va pas dans le sens de l’habitabilité toujours moyenne notamment à l’arrière. La faible surface vitrée et la posture peu confortable n’invitent pas au voyage. Le volume du coffre est toutefois supérieur avec 364 litres, mais la version hybride rechargeable s’avère moins généreuse avec 310 litres.

Quant au conducteur, il profite d’une planche de bord plus classique que le design extérieur avec un système multimédia réactif et assez intuitif même si son graphisme est basique.

Lors de sa sortie, le C-HR était disponible avec des séries de lancements Collection Première et Sport Première, auxquelles il faut ajouter les niveaux Dynamic et Design.

Sous le capot, deux versions sont proposées au lancement, toutes hybrides simples. La première développe 140 ch tandis que la deuxième développe 200 ch. En début d’année 2024 arrive en renfort l’hybride rechargeable issue de la berline Prius. Au menu, un moteur thermique 2.0 de 152 ch accouplé à un électromoteur de 120 kW (soit 163 ch) pour une puissance cumulée de 223 ch. Grâce à sa batterie de 13,6 kWh de capacité, il est homologué pour parcourir 66 km sans brûler une goutte d’essence.

Les filières d’approvisionnement

Disponible à la commande depuis juillet 2023, le Toyota C-hr II est très bien représenté en occasion, en partie en raison de ventes tactiques de la part des concessionnaires. À l’opposé, les modèles proposés par des particuliers sont quasi inexistants.

Ce sont les sites marchands tels que La Centrale et le bon coin qui rassemblent la quasi-totalité des annonces. La section occasion du site Toyota regroupe également des offres de C-HR II de seconde main. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, plus de 700 exemplaires sont en vente. Notez toutefois qu’il existe des doublons puisqu’un même modèle peut être proposé sur plusieurs plateformes.