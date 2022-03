Un millier de Mazda CX-5 rappelés en France

Introduit sous les capots et les soubassements de nos autos durant les années 1990, le multiplexage permet de limiter le nombre de faisceaux électriques en faisant transiter plusieurs informations dans un seul câble. Si les constructeurs asiatiques ont longtemps été réticents à utiliser cette technologie, cause de nombreuses pannes durant les premières années, toutes les voitures en sont désormais dotées.

C’est l’un de ces faisceaux qui pose problème sur les CX-5 2.2 SkyActiv-D 184 ch 4x4 sortis de chaîne entre les 15 mai 2018 et 24 septembre 2020. L’élément qui doit être contrôlé, et remplacé s’il s’avère endommagé, est principalement en lien avec le dispositif de dépollution SCR, mais également avec la transmission intégrale. Exposé à des éléments extérieurs, tels que la poussière, la boue et le sable, ce faisceau peut être dégradé par ces projections. Les vibrations du couvercle du réservoir d’AdBlue peut également endommage son isolation.

Dans les cas extrêmes, ce faisceau peut ne plus assurer la communication entre le système SCR, la transmission intégrale et le combiné d’instrumentations, de telle sorte que le conducteur ne serait plus averti d’un problème touchant l’un de ces organes.

Dans l’Hexagone, 1 077 CX-5 doivent être vérifiés par un concessionnaire, ce qui entraînera une immobilisation comprise entre 50 minutes et 2 heures 50. Les propriétaires de ces exemplaires sont actuellement contactés par l’importateur français, vie un courrier qui stipule l’opération de rappel AM038A.