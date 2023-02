Essai - Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D 200 ch (2023) : un Crit'Air 2 sobriété

4. Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D - L'évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

EN BREF



SUV familial

6 cylindres diesel

À partir de 50 350 €

Lancé en premier lieu avec un moteur hybride rechargeable, le SUV de Mazda profite de sa nouvelle plateforme pour enrichir son offre. Cette dernière typée propulsion accueille désormais ses moteurs en position longitudinale, à la manière de BMW. Dans un contexte résolument anti-diesel, Mazda confirme une fois de plus son impertinence en implantant un 6 cylindres en ligne fonctionnant au gasoil, sous le capot de son nouveau SUV familial. Cette motorisation vient alléger la facture comparée à la motorisation essence hybride rechargeable de 327 ch et répondre à une demande des gros rouleurs.

Le nouveau 6 cylindres en ligne 3.3 e-Skyactiv D est doté d’une injection directe électrique par rampe commune, d’une hybridation légère de 48 volts et surtout d’une nouvelle technologie de combustion avancée baptisée DCPCI. « Grâce à cette technologie de combustion avancée unique, ce nouveau bloc e-Skyactiv D compte parmi les motorisations diesel les plus responsables au monde. Nous sommes convaincus qu’il répondra très largement aux exigences des futures normes antipollution lors de leur entrée en vigueur » explique le constructeur. Le bloc est décliné en deux niveaux de puissance : 200 ch avec une transmission aux roues arrière, celle de notre essai et 254 ch avec transmission intégrale Mazda i-Activ AWD.

Grâce à une hybridation légère 48V et à sa technologie Skyactiv, le constructeur parvient à obtenir des taux de CO2 très bas (de 128 à 137 g de C02/km au maximum) qui permettent au CX 60 d’échapper quasiment au malus écologique mais malheureusement pas à celui sur poids. Selon la variante et la finition choisie, le CX 60 diesel sera soumis à une taxe comprise entre 910 et 2 120 €.

Le 6 cylindres peut compter sur son couple musclé (450 Nm) pour parer au surpoids du modèle. Il offre une conduite souple et silencieuse en ville tout en délivrant une sonorité presque plaisante pour un diesel. Les accélérations sont soutenues, feutrées et bien épaulées par l’agréable boîte de vitesses à 8 rapports qui ne rechigne pas à tomber un rapport lorsque c’est nécessaire. Comme une sorte de force tranquille qui rassure dans toutes les situations, le 6 cylindres diesel est un bon compagnon de route sur les trajets au long cours. A vitesse stabilisée à 130 km/h sur l’autoroute, il offre un niveau sonore aussi bas que sa consommation en carburant, établie aux alentours de 5,8 l/100 km. Plus sobre que l'hybride rechargeable sur voie rapide et autoroute, il pourrait donc intéresser les grands rouleurs. Seul véritable défaut, la vignette Crit'Air 2, qui l’exclura potentiellement de certaines métropoles d’ici les 5 prochaines années.

Malgré l'absence d'amortissement piloté, le CX-60 choie correctement ses occupants. À basse vitesse, quelques percussions se manifestent au passage de saignées. La faute aux imposantes jantes de 20'' habillées de pneus taille basse.

En parallèle, la lourdeur étonnante de la direction surprend un peu, d'autant plus que cette consistance ne s'accompagne pas d'un ressenti particulièrement franc et informatif. Les sensations de conduite n'ont rien de sportives lorsque l’on parle d'un SUV proche des deux tonnes, campé sur un grand empattement (2, 87 m). Pourtant ses concurrents allemands à la fiche technique similaire s’avèrent bien plus à l’aise sur les routes sinueuses. Si cette nouvelle architecture n’apporte aucun dynamisme elle a le mérite d’offrir des consommations en carburant maîtrisées en configuration 2 roues motrices.

Une consommation moyenne de 5, 68 l/100 km sans pratiquer l'éco-conduite

Au terme d’un parcours mixte de 200 km, nous avons précisément consommé 5,68 l/100 km (relevé du litrage à la pompe) en conduisant aux limitations. Un excellent score pour un véhicule de ce gabarit.

Le design du CX-60 tranche avec les codes habituels de la marque. Massif et très carré dans ses proportions, ce SUV de 4, 75 m toisent de quelques centimètres ses concurrents directs, les BMW X3 et Mercedes GLC, à tel point qu’on le croirait conçu pour le marché nord-américain. Pourtant c’est bien le marché européen que le CX 60 cible.

À bord, il y a de l'espace mais principalement à l'avant. Les passagers arrière bénéficient d'un espace aux jambes tout juste correct au-delà d'1m80. La présentation intérieure est plaisante jouit d'une bonne qualité d'assemblage. Avec ses 570 litres de coffre, le coffre fait mieux que celui des SUV familiaux. L'équipement ne souffre d'aucune lacune (climatisation automatique bi-zone, connectivité smartphone Apple Carplay; Android Auto, régulateur de vitesse et assistant de maintien dans la voie, caméras 360 degrés...)