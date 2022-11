Un millier de nouvelles Mercedes Classe C rappelées

Avec la prolifération des calculateurs sous le capot, ou dans d’autres parties, des voitures modernes, les constructeurs doivent multiplier leurs efforts pour se prémunir d’un ennemi redoutable : l’eau.

C’est dans cette optique que Mercedes vient de lancer l’opération de rappel référencée 6391006. Une action qui concerne, en France, 1 332 exemplaires de la Classe C type 206, c’est-à-dire la génération actuelle de cette berline. En effet, le constructeur allemand a constaté que de l’eau pouvait s’infiltrer dans la malle. Et c’est précisément là qu’est situé le module de saisie des signaux et des commandes, un calculateur électronique majeur.

Au contact de l’humidité, cet élément peut, naturellement, dysfonctionner, voire tomber en panne. Afin de se prémunir contre cet éventuel problème, les concessionnaires installeront donc un cache sur ce module. Une opération qui nécessitera l’immobilisation du véhicule pendant environ 1 heure.

Les Classe C concernées sont les toutes premières sorties de chaîne, puisque la fourchette de dates de production indiquée par la marque va du 12 octobre 2020 au 2 juin 2022. La filiale française de Mercedes prend directement contact avec les possesseurs de ces autos afin de résoudre ce problème au plus vite.