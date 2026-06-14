Un papy pied au plancher dans sa citadine en mauvaise posture, déterminé à faire hurler le moteur pour s’en sortir

Internet fourmille de vidéos montrant des automobilistes faire des choses étranges au volant de leur voiture et se retrouver dans des situations franchement bizarres. En voilà une nouvelle illustration avec cette courte séquence publiée sur la page Facebook de La Sotizerie.

Elle est filmée par un témoin de la scène, dans un lieu non précisé du globe. La séquence montre un Suzuki Wagon R + bleu de seconde génération qui s’est retrouvé, pour une raison inconnue, posé sur la bosse formée par l’accotement d’une route. Et son conducteur essaie visiblement d’en sortir.

Une épaisse fumée blanche

On entend le moteur, cette valeureuse mécanique essence japonaise réputée très fiable, monter particulièrement haut dans les tours et même plafonner au rupteur. Le conducteur est sans doute pied au plancher sur la pédale de droite et une épaisse fumée blanche se dégage du véhicule.

Mais ici, la fumée en question n'est visiblement pas générée par les pneus qui patinent, puisqu'on voit les roues avant qui ne tournent pas sur cette courte vidéo. Le conducteur est-il en train de démolir son embrayage ? Est-ce plutôt le moteur qui commence à rendre les armes à cause de l’extrême sollicitation demandée par l’accélérateur bloqué contre le plancher ?

Tout cela est bizarre

Une chose est sûre : la voiture n’ira nulle part de cette façon malgré l’obstination et la détermination du conducteur. Ce genre de séquence rappelle un peu celles où des automobilistes semblent perdre toute raison au volant de leur véhicule, en se comportant parfois de façon totalement erratique.