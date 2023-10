Un rappel de plus pour le Mercedes Sprinter

Interrogez les utilisateurs de camionnettes estampillées Mercedes et vous verrez que la qualité et la fiabilité sont parmi les principaux arguments qui ont conduit au choix de l’un de ces véhicules. Pourtant, les réputations ne sont parfois, dans un sens comme dans l’autre, plus en phase avec la réalité. C’est, en tout cas, ce que l’on peut en déduire après avoir pris connaissance du dernier rappel en date organisé par la marque à l’Étoile.

Celui-ci touche, une nouvelle fois, le Sprinter, un concurrent des Peugeot Boxer et Opel Movano. Après les problèmes de frein de parking, de boîte automatique et de fusible, il est, pour la quatrième fois depuis le début de l’année, rappeler afin de corriger un problème grave.

Précisément, ce sont les exemplaires assemblés entre le 22 mars 2018 et le 30 août 2019 qui sont concernés par l’opération codée VS30GLEND / 5498820. Cette dernière reste assez mystérieuse, la seule indication fournie par le constructeur étant qu’un liquide, sans préciser lequel, peut s’infiltrer dans l’amplificateur du système audio. Une telle intrusion peut provoquer un court-circuit, celui-ci pouvant entraîner un embrasement du véhicule.

Mercedes n’a pas indiqué précisément le nombre de Sprinter qui devront repasser en atelier dans notre pays. Toutefois, ce nombre peut être estimé à environ 18 000 véhicules.