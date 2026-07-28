Un rassemblement motorisé fait l'objet d'une opération de contrôle au Mans

L’arrêté préfectoral n’a pas dissuadé la centaine de personnes qui s’est rassemblée dans les rues du Mans le 24 juillet. En effet, le jeudi 23 juillet, le préfet de la Sarthe avait pris un arrêté interdisant ce type de rassemblement à compter du 24 juillet à 18 h et jusqu’au lundi 27 juillet à 8 h. Une mesure destinée à « prévenir les troubles à l'ordre public et renforcer la sécurité des usagers de la route », selon une publication de la préfecture de la Sarthe sur Facebook.

Malgré la mobilisation des forces de l’ordre, le rassemblement a bien eu lieu. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour les automobilistes présents. Une importante opération de contrôle a été menée par la Police nationale de la Sarthe, appuyée par des effectifs de la CRS 82, « afin de faire respecter cet arrêté, de prévenir les troubles à l'ordre public et de garantir la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. »

Plus de 100 verbalisations

Au total, les forces de l’ordre ont dressé 116 verbalisations, correspondant à une amende forfaitaire de 135 euros, pour « participation à un rassemblement interdit. » Trois autres verbalisations ont été établies pour des « infractions au code de la route » et une pour « ivresse sur la voie publique. »

Le préfet de la Sarthe lance également un appel aux témoins de « rassemblements motorisés à risque, de rodéos urbains ou de comportements dangereux sur la voie publique. » Il les encourage à les signaler via l’application ou le site Ma Sécurité.