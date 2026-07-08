Aux États-Unis, cette nouvelle sanction remplace la suspension de permis par un bridage du véhicule

En Virginie, les conducteurs condamnés pour grand excès de vitesse peuvent désormais éviter la suspension de leur permis. Une condition : accepter un limiteur de vitesse électronique. Depuis le 1er juillet, les juges sont autorisés à imposer un système d’Intelligent Speed Assistance (ISA) faisant de cet État le premier aux États-Unis à déployer un tel dispositif à l’échelle de son territoire.

Reposant sur le GPS et une base de données des limitations en vigueur, l’ISA n’agit pas sur les freins. Il empêche simplement toute accélération supplémentaire une fois la vitesse maximale autorisée atteinte. Les automobilistes contrôlés à plus de 100 miles/h (161 km/h) peuvent ainsi être orientés vers ce programme plutôt que perdre leur permis.

Avancée vers la sécurité ou la surveillance ?

Les défenseurs de la mesure estiment qu’elle pourrait réduire les accidents provoqués par les récidivistes. Ses opposants dénoncent au contraire une nouvelle forme de contrôle électronique de l’automobile. Aucune donnée n’a encore été publiée sur l’efficacité du dispositif déjà adopté à Washington, mais la Virginie devient désormais le plus grand laboratoire de cette technologie.