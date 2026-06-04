Un policier lui met une amende pour usage du téléphone de la main droite… alors que la conductrice ne possède pas de main droite

Sur le papier, il s’agissait d’une arrestation assez classique pour un policier. Survenue en Floride (Etats-Unis) au mois de février, cette interpellation concernait l’infraction de l’usage d’un téléphone au volant, interdit aussi par le code de la route das la plupart des Etats du pays comme chez nous.

Tout du moins, c’est ce que pensait le policier. Après avoir demandé à une conductrice d’arrêter son véhicule pour lui dresser la contravention, certain de l’avoir vu utiliser son téléphone avec sa main droite alors qu’elle circulait, il a eu une drôle de surprise.

La conductrice n’avait pas de main droite

Au volant du véhicule, Kathleen Thomas, est une athlète handisport et influenceuse. Elle ne possède qu’une main, la gauche, car née sans main droite.

De ce fait, il était donc assez naturel et simple pour elle de contester l’infraction reprochée. Mais le policier n’a rien voulu savoir, persuadé de l’avoir vu utiliser son téléphone alors qu’elle roulait. Même après que la conductrice lui a montré son moignon en suggérant qu’il était physiquement impossible d’avoir pu commettre un tel acte !

Notez au passage que le policier roulait dans une Ford Mustang, véhicule moins commun dans les forces de l’ordre américaines que les habituelles familiales et autres SUV.

Les collègues du policier lui ont donné tort

Le policier l’a laissée repartir après lui avoir infligé une amende de 116 dollars, qu’elle a voulu contester officiellement devant un tribunal dont l’audience était prévue cette semaine. Heureusement pour la conductrice et comme le précisent les journalistes de CBS 12, les collègues du policier se sont montrés plus pragmatiques et conciliants : la contravention a été annulée à la demande du shérif adjoint du comté de Palm Beach et la conductrice n’aura finalement pas besoin d’aller au tribunal.