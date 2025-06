4 400 verbalisations en trois semaines pour non-respect de la voie réservé sur le périphérique parisien

Après une phase dite pédagogique de 6 mois, la mise en place de la verbalisation sur la voie de covoiturage du périphérique parisien et de certaines autoroutes franciliennes (A1, A13) réservée à certains usages (bus, taxis, véhicules d'urgence et ceux transportant plus de deux personnes, etc.) est devenue effective depuis le 1er mai dernier. Pour rappel, il est strictement interdit de circuler sur la file de gauche du lundi au vendredi de 7h à 10h30 et de 16h à 20 heures.

Malgré la communication effectuée et la mise en place d'une signalisation dédiée, il apparaît clairement que peu d'automobilistes respectent cette restriction. Ainsi, sur la période comprise entre 2 et le 23 mai, plus de 4 400 contraventions ont été dressées par les 10 radars présents sur place. Ces derniers, qui revendiquent une fiabilité de 96 %, sont dotés d'une intelligence artificielle puisqu'ils sont capables de distinguer un mannequin d'une personne, n'ont clairement pas chômé.

Beaucoup d'automobilistes dans l'illégalité

Des chiffres importants, mais qui ne sont pas une surprise, car il suffit de circuler sur le périphérique pour se rendre compte du nombre important de véhicules, qui ne respectent pas cette interdiction. Nos confrères du Parisien indiquent que le taux de respect du nouveau dispositif est relativement faible puisqu'il oscille selon eux entre 30 et 50 % dans le meilleur des cas. Il faut dire que l'emplacement de ces radars est connu. Il est donc facile pour les automobilistes de contourner cette restriction de circulation.