Un SUV compact premium pour moins de 15 000 €, ça se trouve ?

Quel que soit le modèle convoité (nous nous sommes concentrés sur les trois meilleures ventes de la catégorie), avec un budget qui ne dépasse pas les 15 000 €, l'offre est composée exclusivement des modèles de première génération, si on trouve... Par ailleurs, compte tenu du segment auquel appartiennent ces SUV (celui des compacts), et de leur âge, la majorité des annonces proposent des diesels, les essence étant quasi inexistants. Enfin, la principale source d'approvisionnement est la filière professionnelle, composée de négociants multimarques et de concessionnaires. Et bonne nouvelle, après plusieurs semaines de fermeture en raison du confinement, les showrooms de l'occasion ont enfin rouvert leurs portes. Alors, à 15 000 €, c'est oui ou c'est non ?

11 000 € : la mise de départ

Pour acquérir un SUV de la marque aux anneaux, il faut compter un billet d'entrée d'environ 11 000 €. Mais à ce tarif, ce sont les versions 2.0 TDI 140 ch qui dominent l'offre. Des Q3 de 8 à 9 ans, c’est-à-dire ceux commercialisés à la date du lancement. Les versions plus puissantes, bien plus chères en neuf, sont les grandes absentes. Revers de la médaille pour ce tarif attractif, la majorité a parcouru plus de 180 000 km, voire 200 000 km. Ce qui ne vous met pas à l'abri de réparations coûteuses à court terme, voire de pannes.

13 000 €/13 500 € : davantage de choix et moins de kilomètres

Nos recherches nous ont permis de constater qu'avec un tel budget, les kilométrages au compteur passent sous la barre des 150 000 km. Nous avons ainsi trouvé un 2.0 TDI 140 ch Ambition de décembre 2012 totalisant 125 000 km pour 13 600 €. Cerise sur le gâteau, une première main ! Mieux, un modèle de finition équivalente, d'octobre 2013 avec 121 000 km est à peine plus cher, soit 13 800 €. Il est proposé par un particulier. Un bon plan.

Et en flirtant avec les 15 000 €...

Avec une telle somme, les kilométrages se réduisent, tournant autour des 100 000 km, ou à peine plus. Ainsi, un 2.0 TDI 140 ch Ambiente de juillet 2013 avec 108 000 km au compteur est vendu par un pro, 14 500 €. Vu également, un haut de gamme Ambition Luxe, animé par la même motorisation, cédé par un particulier. Il est d'août 2012 et a parcouru 96 000 km. Son prix : 14 800 €.

Des X1 à moins de 10 000 €

Apparu mi-2009, soit deux ans plus tôt que le Q3, le SUV de BMW, dans sa première génération code "E84" s'affiche sous la barre des 10 000 €. Mais les kilométrages parcourus sont à l'image de son rival, soit plus de 180 000 km, et souvent plus de 250 000 km pour les moins chers. L'achat peut donc s'avérer risqué. D'autant qu'avec 1 500 € à 2000 € de plus, ces kilométrages se réduisent fortement. Les moteurs principaux sont le 18d 143 ch et le 2.0d 177 ch.

De 11 000 € à 12 000 €, du choix en 16D et 18D

La première génération d'X1 est en effet déclinée en trois motorisations. 2.0, 2.3 et 2.5 et des puissances qui s'étendent de 116 ch à 218 ch.

Mais avec un tel budget, oubliez les versions puissantes de 177 ch ou plus, bien plus chères. Elles sont nous l'avons vu très kilométrées. En revanche, les déclinaisons 116 ch et 143 ch sont facilement accessibles. Ainsi, nous avons trouvé chez un particulier un 16D 116 ch Business, S Drive (2 roues motrices) d'octobre 2014 avec 104 000 km au compteur pour 12 000 €. À ses côtés, un 2.0 143 ch, S Drive Executive de juin 2012 ayant parcouru 115 300 km pour 11 000 €. Une bonne affaire.

15 000 € : des X1 plus récents

Une somme encore un peu juste pour acquérir un X1 animé par des blocs aux puissances au-delà de 177 ch, même si ça se trouve, en étant patient. À l’inverse, l'offre en 16D et surtout 18D de six/sept ans et moins de 100 000 km au compteur, s'étoffe. Ainsi, un négociant met en vente un 18D S Drive X Line de mai 2014 et 79 000 km pour 14 900 €. Il mérite le détour...

Le ticket d'entrée est à 16 000 € minimum

Commercialisé en 2014, soit bien plus tard que ses deux rivaux, le Mercedes GLA n'est pas encore accessible pour 15 000 €, que ce soit en diesel ou en essence. Il faut faire un petit effort...

Pour 16 000 € l'offre reste encore modeste mais bonne nouvelle, en diesel vous avez le choix parmi les trois déclinaisons : 180 CDI, 200 CDI et 220 CDI. En revanche, côté kilométrages au compteur, les moins de 120 000 km sont quasi inexistantes. Mais nos recherches nous ont quand même permis de dénicher chez un pro, un 180 CDI Intuition de juin 2015 ayant parcouru 108 300 km pour 16 500 €. Il est garanti 12 mois. Pas mal ! Au même prix, un particulier, se sépare de son 200 CDI de mars 2015 doté de la boîte auto 7G-DCT. Il a 130 000 km. À voir.

17 000 € : des GLA de moins de 100 000 km

On est certes loin des 15 000 €, mais l'effort financier paye. Avec ce budget, nous avons trouvé chez un professionnel un 180 CDI Intuition boîte auto 7G DCT de décembre 2015 pour 16 900 €. Il a 89 200 km. Enfin, à 17 500 €, nous avons vu un 200 CDI boîte 7G DCT d'octobre 2015. Il a 98 500 km au compteur. Intéressant.

Qu'en est-il de la fiabilité ?

En ce qui concerne les Audi Q3 et BMW X1, pas de quoi s'inquiéter. Les problèmes mécaniques ou électroniques récurrents qui ont entaché les débuts de carrière de chacun (embrayage et volant moteur du TDI 140 ch sur les Q3 de 2011 et 2012, chaîne de distribution sur le bloc diesel N47 du BMW X1 de 2009 à 2011...) ont été résolus en temps et en heure et ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Veillez toutefois à ce que ce soit bien le cas !

Quant à la Mercedes GLA, des incidents de boîte de vitesses (mécaniques et auto) sont évoqués par plusieurs propriétaires auxquels s'ajoutent des soucis d'optiques (buée). À vérifier et tester impérativement au cours de l'essai. Et en cas de doute passez votre chemin.

Enfin, quel que soit votre choix, assurez-vous, du bon entretien du véhicule en réclamant impérativement le carnet et les factures. De même, compte tenu de leur âge – plus de quatre ans – soyez très vigilant sur le contrôle technique qu'il faudra exiger avant toute transaction. Enfin, n'hésitez pas à consulter sur notre site nos fiches techniques et fiches fiabilité ainsi que le forum, et les avis des propriétaires.