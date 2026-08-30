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Mazda Cx-7

Voiture plaisir à petit prix

Un SUV sportif à prix mini, oui, ça existe : le Mazda CX-7

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

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Fort joliment dessiné et doté d’un puissant 2,3 l turbo de 260 ch, le CX-7 a tout pour ravir les familles en mal de sensations et soucieuses de leurs finances. On trouve de bons exemplaires dès 5 000 € !

Un SUV sportif à prix mini, oui, ça existe : le Mazda CX-7

Parfois qualifiée d’Alfa Romeo japonaise, Mazda s’est forgé une image sympa grâce à ses voitures-plaisirs. On pense notamment à la MX-5, mais aussi à la série des sportives badgées MPS, d’abord la familiale 6, sortie en 2005. Elle a cette spécificité de s’équiper d’une transmission intégrale, pas plus mal pour canaliser l’énergie d’un puissant 2,3 l turbo à injection directe développant 260 ch. Cette mécanique et cette transmission se retrouvent pratiquement dans un SUV moyen : le CX-7.

Début 2005, le concept MX-Crossport annonce les lignes sobres, pures et élancées du Mazda CX-7.
Début 2005, le concept MX-Crossport annonce les lignes sobres, pures et élancées du Mazda CX-7.

Présenté au salon de Détroit en janvier 2006, le CX-7 débarque dans sa variante européenne quelques mois plus tard, au Mondial de Paris. La ligne, très fidèle à celle du concept MX-Crossport qui l’annonçait en janvier 2005, élaborée sous la férule d’Iwao Koizumi, évoque la sportivité mais aussi l’homogénéité, comportant quelques références heureuses, notamment du côté des ailes avant, à la sportive RX-8. Sans accessoires ostentatoires, ce look distinctif et élégant est aux antipodes des SUV actuels, croulant sous les gimmicks plus ou moins réussis.

Présenté au salon Detroit 2006, le Mazda CX-7 mettra plus d'un an à être commercialisé en France. Les modifications pour l'européaniser seront, il est vrai, nombreuses.
Présenté au salon Detroit 2006, le Mazda CX-7 mettra plus d'un an à être commercialisé en France. Les modifications pour l'européaniser seront, il est vrai, nombreuses.

Techniquement, outre son bloc performant dit MZR 2.3 DISI, le CX-7 se signale par sa boîte manuelle obligatoire (6 rapports) ainsi que ses quatre roues motrices permanentes, gérées par un différentiel central distribuant la puissance de façon variable sur les trains avant et arrière. Ce dernier, de type multibras, semble d’ailleurs plutôt raffiné. Tant mieux car l’engin pèse 1 695 kg, atteint les 210 km/h (vitesse bridée électroniquement) et franchit les 100 km/h en 7,9 s : des chronos rivalisant avec ceux d’un  Porsche Cayenne V6, autrement onéreux.

Avec 4,67 m de long, le Mazda CX-7 est relativement imposant, mais son... Cx de 0.34 se révèle plutôt correct, vu les ailes renflées qui ne le favorisent pas. 
Avec 4,67 m de long, le Mazda CX-7 est relativement imposant, mais son... Cx de 0.34 se révèle plutôt correct, vu les ailes renflées qui ne le favorisent pas. 

Car malgré son gabarit plutôt imposant (4,67 m de long et surtout 1,87 m de large), le Mazda n’est pas très cher lorsqu’il est commercialisé en juin 2007 : 37 000 €, soit 49 400 € actuels selon l’Insee. Pourtant, son équipement de série est riche, comprenant la clim auto bizone, la sellerie cuir (chauffante à l’avant), le toit ouvrant, la hifi Bose, les jantes de 18 en alliage, les projecteurs au xénon, le régulateur de vitesse, voire le démarrage sans clé. En revanche, il n’y a pas de GPS : pas grave, car il serait totalement dépassé aujourd’hui.

Les feux arrière blancs souvent surnommés "feux Lexus" sont très appréciés de la clientèle lors de la sortie du CX-7 en 2006. Les modes changent...
Les feux arrière blancs souvent surnommés "feux Lexus" sont très appréciés de la clientèle lors de la sortie du CX-7 en 2006. Les modes changent...

Un seul modèle en une seule version est proposé, ce qui limitera la diffusion de ce SUV made in Japan en France. Fin 2009, le CX-7 bénéficie d’un léger restylage, qui s’accompagne de la disparition du 2,3 l de 260 ch, seul un 2,2 l diesel restant au programme en France… Environ 320 unités à essence auraient été vendues chez nous.

Le Mazda CX-7 profite d'une vraie transmission intégrale permanente, faisant varier en permanence le couple entre les trains roulants. Mais il se passe du différentiel arrière autobloquant de la 6 MPS.
Le Mazda CX-7 profite d'une vraie transmission intégrale permanente, faisant varier en permanence le couple entre les trains roulants. Mais il se passe du différentiel arrière autobloquant de la 6 MPS.

Combien ça coûte ?

Plutôt rare en occasion, le CX-7 débute à 5 000 € en très bon état et en totalisant environ 200 000 €. A 7 000 €, on en trouve à moins de 150 000 km, et à 10 000 €, on tombe largement sous les 100 000 km.

De belles places arrière pour le Mazda CX-7 2.3, qui dispose en série d'une belle série en cuir, dès sa commercialisation en 2007.
De belles places arrière pour le Mazda CX-7 2.3, qui dispose en série d'une belle série en cuir, dès sa commercialisation en 2007.

Quelle version choisir ?

Il n’y en a qu’une. En conséquence, ce qui importera, ce sera l’état et le suivi du véhicule, avant même de considérer le kilométrage.

Coffre moyen mais suffisant pour le Mazda CX-7, puisque le volume varie de 455 l à 1 350 banquette rabattue. La modularité demeure très classique.
Coffre moyen mais suffisant pour le Mazda CX-7, puisque le volume varie de 455 l à 1 350 banquette rabattue. La modularité demeure très classique.

Les versions collector

Comme toujours, ce sont ici les facteurs de rareté qui jouent : état d’origine immaculé, historique limpide et très faible kilométrage. Cela dit, vu la très faible notoriété du CX-7, il est improbable qu’il soit collectionné avant longtemps.

Le moteur DISI 2,3 l turbo du Mazda CX-7, ici en 2007 et également utilisé dans la 3 MPS, est très costaud à condition d'avoir été entretenu et utilisé dans les règles.
Le moteur DISI 2,3 l turbo du Mazda CX-7, ici en 2007 et également utilisé dans la 3 MPS, est très costaud à condition d'avoir été entretenu et utilisé dans les règles.

Que surveiller ?

Bien entretenu et laissé en configuration d’origine, le CX-7 est mécaniquement très fiable. Il doit être vidangé annuellement dans une limite de 15 000 km avec l’huile adaptée, autrement, on relève des soucis de turbo, et plus rarement, de chaîne de distribution détendue aux alentours de 100 000 km. A vérifier avant achat, surtout si le véhicule n’a pas un historique complet. Des ratés se manifestent de temps à autres en accélération faible : une reprogrammation du boîtier moteur les éradique la plupart du temps.

A examiner aussi, la boîte, parfois sujette à des fuites, bénignes si on les résout à temps, mais qui peuvent entrainer le changement de l’organe si on les néglige. D’ailleurs, il est conseillé de vidanger toute la transmission avant 120 000 km. Vérifiez l’usure des pneus qui doit être régulière et homogène entre les trains pour vous assurer que tout va bien. A noter par ailleurs que la pompe haute pression n’aime pas les reprogrammations pour l’éthanol. Pour le reste, le CX-7 vieillit normalement sans faiblesse notoire, mais les pièces détachées sont très chères en concession. Privilégiez les exemplaires suivis en réseau, des rappels ayant eu lieu.

Au volant, le Mazda CX-7 2.3 régale certes par le punch de son moteur, mais surtout par le dynamisme de son châssis. Ici en 2007.
Au volant, le Mazda CX-7 2.3 régale certes par le punch de son moteur, mais surtout par le dynamisme de son châssis. Ici en 2007.

Sur la route

La ligne du CX-7, aux courbes discrètes, conserve un certain charme vingt ans après son apparition. Le tableau de bord, certes original, est moins enthousiasmant, à l’image de l’habitacle d’ailleurs, par la faute de matériaux quelconques. Mais on est parfaitement installé au volant. Direction précise et plutôt rapide, boîte agréable à manier, on prend vite ses marques dans le Mazda. Certes, le moteur n’est guère musical, mais sa vitalité surprend, surtout à partir de 4 000 tr/min, ce qui rend l’engin très plaisant à emmener sportivement.

Dessin agréable pour le tableau du Mazda CX-7, mais la finition s'avère tout juste convenable. Heureusement, l'équipement est complet.
Dessin agréable pour le tableau du Mazda CX-7, mais la finition s'avère tout juste convenable. Heureusement, l'équipement est complet.

Ce, d’autant que le comportement routier fait preuve d’une agilité insoupçonnée pour un SUV de ce gabarit. Peu voire pas de roulis, bonnes remontées d’informations, belle réactivité, le CX-7 s’adresse aux gens qui aiment conduire, sans punir les autres par une suspension trop ferme. Au contraire, il demeure confortable et correctement insonorisé. Bilan idyllique ? Pas tout à fait : le nippon aime la boisson, à raison de 11 l/100 km en moyenne.

 

L’alternative youngtimer

Mazda 626 GTi 4WS (1987 – 1991)

Dès 1987, la Mazda 626 se pare d'un système à quatre roues directrices géré par électronique dans sa version GTi 4WS. Sur route, ses effets sont gâchés par un amortissement trop souple...
Dès 1987, la Mazda 626 se pare d'un système à quatre roues directrices géré par électronique dans sa version GTi 4WS. Sur route, ses effets sont gâchés par un amortissement trop souple...

Il n’existe pas de familiale  Mazda sportive à quatre roues motrices qui soit un youngtimer, du moins en France. En revanche, il y en a une qui a marqué son époque en s’équipant d’un des tous premiers systèmes à quatre roues directrices, juste après celui de la Honda Prelude, qui plus est à gestion électronique : la 626 GTi 4WS. Présentée en 1987, elle surprend en avec ses roues arrière braquant à l’inverses de celles de l’avant jusqu’à 35 km/h, puis dans le même sens ensuite, au bénéficie du dynamisme routier.

Sous le capot, elle dispose de quoi bien exploiter son châssis : un 2,0 l 16 soupapes développant 148 ch. De quoi emmener la 626 à 206 km/h, et lui faire franchir les 100 km/h en moins de 10 s. Pas de quoi impressionner une Peugeot 406 Mi16, car la japonaise, bien mieux finie, est aussi plus lourde, même si ses 1 275 kg semblent bien dérisoires à l’heure actuelle. Disponible en berline 5 portes et en coupé 2 portes, et bien équipée, la 626 GTi 4WS s’est très peu vendue, vu son prix assez élevé et surtout le quota de 3 % appliqué aux voitures importées du Japon. Quant à en trouver une… Dès 7 000 € en bel état.

Mazda CX-7 2.3 (2007), la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 2 261 cm3
  • Alimentation : injection directe, turbo
  • Suspension : jambes de force, triangles, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AV), essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle, 4 roues motrices
  • Puissance : 260 ch à 5 500 tr/min
  • Couple : 380 Nm à 3 000 tr/min
  • Poids : 1 695 kg
  • Vitesse maxi : 210 km/h (donnée constructeur, limitée)
  • 0 à 100 km/h : 7,9 s (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Mazda Cx-7 2.3, rendez-vous sur le site de La Centrale.

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Avis Mazda Cx-7

16,8 /20

Cx-7 2.2 MZR-CD 173 PERFORMANCE (2012)

Par Chabinos73 le 01/10/2023

Très satisfait de la CX7, fiable, puissante, sécurisante.

18,6 /20

Cx-7 2.3 MZR 260 (2009)

Par §Rom566Ru le 05/10/2019

Tres bon achat Fiable .puissante.finition agreable . Son bose ect toit ouvrant . Cuir chauffant . Chassis et systeme 4 roues motrice efficace Pour le prix en 4x4 sport ya pas mieux ..Ps: reprog 305ch. Avec kit bio ethanol (600€)0.68€ le litre Conso mixte 13l au 100km0a100 en 6.2sec Vmax 240km.Pas mal pour 1650kg.

16,4 /20

Cx-7 2.2 MZR-CD 173 (2010)

Par §Pas843CQ le 06/04/2017

Bonne voiture acheté d'occasion en 2016 , consommation stable à 7,5 quelque soit la conduite.Le coffre un peu petit par rapport au véhicules.Le top de cette voiture c'est vraiment la tenue de route . Un peu bruyante mais on s'habitue . Super moteur. Et très bon rapport qualité prix.L accélération est très bonne sur autoroute.Petit bémol sur le freinage , vibration ds le volant.

15 /20

Cx-7 2.3 MZR 260 (2007)

Par §ori482Ch le 04/09/2015

Super voiture !!!Agile, puissante, séduisante!Un véhicule très agréable, un petit coup de "pied" à prendre pour ne pas avoir les petites secousses en 1ere. Consommation en correspondance avec le gabarit et la puissance du véhicule ( en moyenne 10/11 L)En somme un bon compromis pour ceux qui veulent un X3 sans le prix , la puissance du Cayenne sans le poids . On pourrait le comparer au Q5 voir SQ5 ( Pour ceux qui ont opté pour la reprogrammation à 300 ch)Je l'ai depuis deux mois, un vrai plaisir.

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