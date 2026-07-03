Une Ferrari 488 GTB utilisée comme toboggan par des enfants
Une Ferrari 488 GTB à plusieurs centaines de milliers d'euros a été transformée en toboggan improvisé par quatre enfants dans une résidence chinoise. Les dégâts estimés à 4 300 € ont déclenché un conflit avec les parents qui refusent aujourd'hui de régler la totalité de la facture. Faute d'accord à l'amiable, le propriétaire a décidé de porter l'affaire devant la justice.
On imagine volontiers qu’une Ferrari attire les regards. On imagine moins qu’elle puisse servir d’aire de jeux. C’est pourtant ce qui est arrivé à une spectaculaire 488 GTB stationnée à Kunming en Chine. La belle italienne est devenue malgré elle le terrain d’expérimentation de quatre enfants âgés de moins de dix ans.
Les images de vidéosurveillance -vues plus de 60 millions de fois sur les réseaux sociaux- montrent les jeunes grimper sur le capot, s’installer sur le pare-brise, traverser le toit puis utiliser la lunette arrière comme un toboggan improvisé. Comme si cela ne suffisait pas, ils manipulent également de longues tiges de bambou contre la carrosserie.
Une facture salée
À son retour d’un déplacement professionnel, le propriétaire découvre des rayures profondes sur le capot, le pavillon, les ailes, les surfaces vitrées et les feux, ainsi qu’un pare-chocs avant fissuré. Après un devis astronomique auprès d’un atelier Ferrari, il opte pour les services d’un garage indépendant pour un montant de 4 300 €. Problème : les parents des enfants à l’origine du sinistre ne sont prêts à débourser que 730 € pour indemniser les travaux. L’affaire se réglera désormais devant un tribunal.
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