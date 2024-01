Il pulvérise sa Ferrari en plein Madrid

Cette Ferrari 488 GTB jaune ne reprendra pas la route de sitôt. Sur les images publiées sur le réseau social Instagram par Robertos1000rr, le coupé en question vient en effet de percuter violemment un trottoir puis des arbres et des lampadaires sur un boulevard à Madrid.

Les faits se sont déroulés la nuit du dimanche 20 janvier vers trois heures du matin sur la grande artère de La Castellana, un lieu du quartier financier qui attire de nombreux fêtards avec ses discothèques et pubs. L'exemplaire de la sportive se retrouve en bien mauvaise posture avec une roue arrachée, un capot plié, un pare-chocs avant détruit, des airbags déployés et des pièces éparpillées sur la route. Le passager s'en sort avec quelques blessures mineures tandis que le conducteur testé positif à l'alcool et donc attendu par la justice repart sans égratignure.

Pour rappel, la Ferrari 488 Gtb embarque un moteur V8 biturbo 3,9l central arrière de 670 chevaux pour 760 Nm de couple. Une artillerie qui combinée à sa boîte double embrayage sept rapports très rapide lui permet d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 3 secondes seulement avant d'atteindre une vitesse maximale de 330 km/h. Une voiture facturée à son lancement en 2015 la bagatelle de 209 240 euros.