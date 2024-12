Personne ne croit à ce faux titre sur une vidéo de vraie Ferrari

L'intelligence artificielle et les moteurs graphiques du niveau de l'Unreal Engine 5 sèment parfois le doute : vraie séquence ou production par ordinateur ? Une incertitude sur laquelle cette vidéo insolite joue en ayant pour titre : Ferrari render (RTX 4090).

Un vrai run sur l'autoroute

La séquence filmée d'une traite débute avec une caméra embarquée à bord d'une Porsche 911. Le véhicule s'engage sur l'autoroute, slalome dans la circulation puis rattrape une BMW M3 E46 qui elle roule paisiblement. Quelques secondes plus tard, une Ferrari 488 GTB blanche déboule. L'Italienne enchaîne alors de multiples dépassements dangereux en crachant des flammes avant de quitter l'autoroute.

Faux rendu, vraie pub

Le titre de la publication sur Youtube évoque une carte graphique Nvidia très puissante régulièrement employée par les fans de gaming et les petites installations en charge de générer de la 3D. Il est évident qu'ici, rien ne correspond à un rendu virtuel. Stratégie manquée avec plus de 325 000 vues au compteur ? Peut-être pas. Le compte pointe vers une marque de vêtement. Et cette fois, ce n'est pas Duvetica.