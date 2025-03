Sa Ferrari tombe dans un étang, il attaque la marque

Les rappels sont parfois déclenchés par les constructeurs suite aux signalements des concessionnaires. Cela dit, des propriétaires subissent parfois les conséquences du dysfonctionnement avant même que la procédure soit lancée.

Voici par exemple l'étonnante histoire d'un ferrariste à la manœuvre pour se faire dédommager d'un problème de freinage sur sa sportive italienne.

Une 488 GTB qui boit la tasse

En juin 2020, Jeffrey Rose craque pour une Ferrari 488 GTB d'occasion. Un an plus tard lors d'une sortie, un message sur le tableau de bord indique "niveau de liquide de frein bas". Il se dirige vers son domicile, tente de garer la voiture, puis remarque que les freins ne répondent plus. Impossible de s'arrêter, l'auto dévale la pente. Jeffrey parvient à se jeter hors du véhicule tandis que sa Ferrari 488 Gtb termine sa course dans un étang situé derrière sa maison.

Un rappel Ferrari quatre mois plus tard

En octobre 2021, le constructeur opère un rappel des Ferrari 458 et Ferrari 488 pour vérifier le freinage et plus particulièrement la présence de fuites du côté du maître-cylindre. En 2022, le rappel devient plus large avec beaucoup plus de modèles concernés et des problèmes de bouchon de bocal du système de freinage. Pour sa part, Jeffrey Rose s'est rassemblé avec sept autres propriétaires de 488 GTB, F430 Spider, California et 458 Italia pour mener une attaque contre Ferrari.