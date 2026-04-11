Une Mazda RX-7 qui termine sa course comme une Mustang

Il y a des voitures qu’on imagine évoluer avec grâce. Et puis il y a celles qui manifestement préfèrent transformer une sortie de parking en glisse mal préparée. Cette Mazda RX-7 FD3S appartient clairement à la première catégorie du moins en théorie.

Sur la vidéo devenue virale après sa publication sur le réseau social Instagram, le coupé japonais s’élance avec l’assurance d’un samouraï avant de partir dans le mauvais sens. Un filet de gaz, un train arrière qui s’allège, et soudain, le fameux coup de raquette. Résultat : un tête-à-queue digne d’une Ford Mustang en sortie de Cars & Coffee.

Un modèle rare

Son birotor 13B-REW original et chantant associé à un châssis habituellement équilibré demande parfois du doigté. Un détail effectivement incompatible avec une accélération pied au plancher à la sortie d’un parking. Pour mémoire, malgré sa fiche technique hors du commun, la Mazda RX-7 n’a pas eu un succès remarquable en France et en Europe. Sur le Vieux-Continent, seuls 1152 exemplaires ont trouvé preneur au cours de sa carrière.