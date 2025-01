Elle donne sa RX-7 possédée depuis 25 ans

Les Mazda RX-7 ne font pas craquer que les plus jeunes ayant baigné dans la culture automobile des années 90 via le jeu vidéo Gran Turismo. La preuve avec Naoko Nishimoto, passionnée de 80 ans propriétaire depuis 25 ans du coupé iconique.

Une RX-7 achetée neuve

La Mazda RX-7 en version RB a été achetée neuve par ses soins en 2000. La sportive faisait rêver Naoko après sa médiatisation massive via les épisodes du manga Initial D qu'elle regardait avec son fils. Après visionnage, elle rendait visite au revendeur local pour signer un bon de commande de 3,2 millions de yens (l'équivalent de 32 200 euros environ à l'époque).

25 ans plus tard, la femme désormais octogénaire passe à la télé sur la chaîne Nagasaki Broadcasting pour une interview très particulière : elle annonce qu'elle rend son permis mais aussi qu'elle souhaite faire don de son auto en parfait état.

Retour chez Mazda

Vu l'état de sa RX-7 et son faible kilométrage de 80 000 kilomètres, la boîte mail de Naoko Nishimoto explose de messages pour prendre contact. Dans le lot, le responsable presse de Mazda au Japon manifeste son intérêt pour sa voiture à l'histoire insolite. Naoko ne peut espérer un meilleur avenir pour sa RX-7. Elle se rend à son volant dans la concession de son achat, puis l'offre au constructeur qui lui réserve une cérémonie de remerciements. À l'avenir, sa sportive conservée et entretenue de manière irréprochable paradera lors d'événements et expositions organisés par Mazda.