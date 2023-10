La Mazda RX-7 génération FD3S était une sportive largement modifiée par les préparateurs au Japon lors de l'âge d'or des GT JDM. Comme les Toyota Supra MKIV, Nissan Skyline et Honda NSX, elle bascule désormais dans le clan des voitures de collection. Est-ce du coup bien raisonnable d'en découper encore une à la disqueuse de nos jours pour une transformation extravagante ? ArtCustomWorks pense que si dès lors qu'il s'agit de lui donner des airs d'une autre légende : la Porsche 935.

Une Mazda RX-7 façon Porsche 935 : sacrilège ou idée géniale ?

Pour accomplir sa mission, le préparateur se tourne vers le spécialiste des kits larges Liberty Walk et plus précisément sa référence "Silhouette". Après installation des éléments rallongeant considérablement la voiture à l'avant et à l'arrière, l'esprit rétro est appuyé par une teinte jaune très seventies. Des étriers quatre pistons Brembo se chargent du freinage tandis que l'habitacle demeure -à l'exception d'un pommeau jaune- intact.

Une voiture complète à presque 100 000 euros

D'après les informations publiées sur la toile par ArtCustomWorks, seules quatre Mazda RX-7 équipée de l'ensemble Liberty Walk Silhouette circulent dans le monde. Un rapide coup d'œil sur le site internet du tuner né en 2008 sous le nom LB Performance montre qu'il faut signer un chèque de 24 959 dollars (23 642 euros au cours actuel). Il faudra ensuite ajouter à cela : la pose, des jantes et pneus larges, des suspensions adaptées et une Mazda RX-7. Un lot onéreux mais pas autant qu'une 935 dont les sommes peuvent dépasser les deux millions de dollars (1,89 million d'euros).