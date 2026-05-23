Voici sans doute la base parfaite pour faire une voiture en Lego

Quarante ans plus tard, la BMW M3 E30 finit en Lego. Oui, l’ancienne terreur du DTM devenue aujourd’hui un placement financier pour quadragénaires en sneakers blanches va rejoindre la gamme Speed Champions. Et contrairement à certaines vraies M3 qui passent leur vie enfermées sous une housse, celle-ci pourra au moins finir sous un canapé avec un morceau de Playmobil coincé dans la calandre.

Les designers de Lego ont travaillé directement avec la firme munichoise pour recréer les détails emblématiques de la sportive allemande. Même les célèbres haricots avant ont nécessité une solution improbable : deux minuscules fourchettes Lego. Ce qui est finalement très Bmw comme idée. Le modèle adoptera une livrée inspirée du département Motorsport mélangeant noir, rouge, bleu et blanc avec de grandes inscriptions « 40 » sur les portes et des jantes dorées façon voiture de supertourisme des années 80.

Bientôt disponible

La petite M3 sera commercialisée dès le 1er août pour très exactement 27,99 euros. Soit environ le prix de quelques litres d’essence dans une vraie E30 M3. Une auto emblématique qui pour rappel dépasse régulièrement les 100 000 euros voire plus sur le marché de la collection.