Voici sans doute la base parfaite pour faire une voiture en Lego
La BMW M3 E30 fête ses 40 ans en briques Lego. Pendant que les vraies s’échangent désormais au prix d’un petit appartement, cette version miniature coûtera à peine 27,99 euros.
Quarante ans plus tard, la BMW M3 E30 finit en Lego. Oui, l’ancienne terreur du DTM devenue aujourd’hui un placement financier pour quadragénaires en sneakers blanches va rejoindre la gamme Speed Champions. Et contrairement à certaines vraies M3 qui passent leur vie enfermées sous une housse, celle-ci pourra au moins finir sous un canapé avec un morceau de Playmobil coincé dans la calandre.
Les designers de Lego ont travaillé directement avec la firme munichoise pour recréer les détails emblématiques de la sportive allemande. Même les célèbres haricots avant ont nécessité une solution improbable : deux minuscules fourchettes Lego. Ce qui est finalement très Bmw comme idée. Le modèle adoptera une livrée inspirée du département Motorsport mélangeant noir, rouge, bleu et blanc avec de grandes inscriptions « 40 » sur les portes et des jantes dorées façon voiture de supertourisme des années 80.
Bientôt disponible
La petite M3 sera commercialisée dès le 1er août pour très exactement 27,99 euros. Soit environ le prix de quelques litres d’essence dans une vraie E30 M3. Une auto emblématique qui pour rappel dépasse régulièrement les 100 000 euros voire plus sur le marché de la collection.
Photos (14)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération