Massacre ou idée géniale ? Des BMW E30 façon pick-up

L'entreprise sud-africaine Creative Cars initialement spécialiste des ventes aux enchères de voitures de collection publie sur la toile une manière insolite de modifier des BMW E30 Coupé. Le revendeur tuner offre aux amateurs de la Série 3 ancienne génération la possibilité de la transformer en pick-up.

Un rapide coup d'œil dans la galerie et sur les séquences d'une vidéo Youtube publiée pour l'occasion donne une idée du résultat sur les deux phases du modèle iconique. L'exemplaire bleu, le plus ancien, reçoit des grandes jantes chrome, deux sièges baquets et un volant Momo gainé de cuir bleu lui aussi. Le pick-up blanc basé sur une Bmw E30 phase 2 remportera peut-être plus de suffrages avec d'authentiques boucliers de M3, un petit becquet, une vitre de cabine coulissante, un intérieur cuir et un moteur 2,8l issu d'une E36 328i.

Disquer des voitures anciennes, pour ou contre ?

Au final, est-ce bien raisonnable de découper les youngtimers les plus emblématiques ? Dans ce cas de figure, le résultat est plutôt propre bien que repoussant pour les fans du "tout origine". Restomod avec swap moteur, conversion en électrique, kits larges façon RAUH-Welt, modification complète de la forme de carrosserie : les idées ne manquent pas en 2023 pour changer radicalement une auto. Et pour ceux qui préfèrent le tuning français du passé, 206 CC Parotech et Mustang Cesam comprises, d'étonnants groupes s'organisent sur Facebook pour retrouver les stars du feu Paris Tuning Show !