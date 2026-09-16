"100 Vs Max Verstappen", quel est ce défi que le néerlandais s'appprête à réaliser ?

C’est un défi XXL qu’attend Max Verstappen. À 19h ce mercredi 16 septembre 2026, sur Disney+, le quadruple champion du monde de Formule 1 affrontera 100 pilotes de karting, avec pour objectif de remporter cette course en partant de la 101e position. Au programme, une course de 30 tours sur le circuit de Silverstone, en Grande-Bretagne, remanié pour l’occasion.

Chacun des pilotes aura le droit d’utiliser un raccourci pour réaliser un tour plus rapide, une seule fois avant le 15e tour. Le pilote Red Bull pourra, quant à lui, utiliser cet avantage uniquement après le 15e tour. À noter par ailleurs que chaque pilote qui se fera dépasser par le Néerlandais sera éliminé de la course.

Les adversaires de Verstappen

Après la F1 et la GT, Max Verstappen s’attaque à un challenge dont il a fait l’un des fils conducteurs de sa carrière depuis son plus jeune âge : le karting. Pour cela, 100 personnes feront face à l’un des plus grands pilotes du monde du sport automobile. Ces derniers sont des pilotes amateurs, des sportifs souvent issus de l’univers Red Bull, des créateurs de contenu et des streamers.

Ces 100 pilotes ont été conseillés par un concurrent de Verstappen sur les circuits du championnat majeur de monoplace : Arvin Lindblad, pilote chez Racing Bulls, l’écurie sœur de Red Bull. Le Britannique a également participé à une répétition avec 50 pilotes, et non 100.

« Ils attaquaient dur et c’était assez génial », a-t-il commenté. « Ils n’étaient pas intimidés, alors que certains ne sont pas du tout habitués à piloter un kart. »

On retrouve notamment quelques Français engagés dans cette course, parmi lesquels les créateurs de contenu Charles Poujade et Mélanie Buffetaud, la streameuse Hélydia, ou encore la cascadeuse et pilote de moto Sarah Lezito.