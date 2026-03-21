Les confessions d'un insatiable des circuits

Trouver un ouvrage écrit depuis le cœur du réacteur avec autant de passion et autant d’anecdotes toutes plus vraies (et vérifiées) les unes que les autres ne court pas les rues.

C’est la prouesse que réussit Gilles Gaignault tenant en haleine le passionné de la première à la dernière page, au point qu'en refermant le livre on espère un tome 2.

Gilles Gaignault a eu 1000 vies et ce n’est pas qu’une formule. Journaliste sportif spécialisé dans les sports mécaniques , grand reporter, concurrent du Paris-Dakar, responsable de la communication de la Fédération Internationale Automobile puis attaché de presse de son Président Jean-Marie Balestre de 1984 à 1986. Après quoi Gilles devient manager accompagnant notamment le pilote français Philippe Streiff en Formule 1 puis monte l’écurie GDBA en Formule 3000. Nous n’oublierons pas l’ engagement des Viper aux 24 heures du Mans qui se couronne par une victoire. Bref, une carrière intense et passionnante qui se dévoile au lecteur au fil des pages. A aucun moment on ne s’ennuie et ces "mémoires de passion" se dévorent littéralement. Un livre pour les passionnés de sport auto-moto.

Patrick Hornstein

Mémoires de passion par Gilles Gaignault, 25€ aux éditions Glyphe. En vente sur Amazon et surtout dans toutes les bonnes librairies. A faire dédicacer par l’ auteur sur tous les événements auto.