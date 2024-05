6 000 utilitaires Toyota passent par la case rappel

Parmi les sigles le plus souvent utilisés par les constructeurs automobiles, on trouve, depuis quelques années, OTA. Contractions de Over The Air (à distance), ces trois lettres indiquent la possibilité de procéder à une mise à jour par la voie des ondes. Le plus souvent réservée à des évolutions peu importantes, telles que la mise à jour de la cartographie du GPS, cette procédure sert parfois à des évolutions plus conséquentes.

C’est le cas pour l’opération que Toyota identifie sous le code CI23-024. Il s’agit ici de corriger une défaillance de l’e-call, cette fonction qui permet, notamment, de prévenir immédiatement les secours en cas d’accident et qui fonctionne en géolocalisant le véhicule. Toyota a, effectivement, relevé que la fonction de rappel automatique pouvait ne pas fonctionner correctement.

En France, 6 388 exemplaires du Proace City, clone des Citroën Berlingo et Peugeot Partner, sont possiblement touchés par ce problème. Les versions thermiques comme les variantes électriques sorties de chaîne entre 2 décembre 2019 et le 30 juin 2022 peuvent être concernées. La mise à jour qui sera effectuée concerne le logiciel du boîtier e-call et ne nécessitera pas, sauf problème lors de l’installation, que les clients se rendent chez leur concessionnaire.