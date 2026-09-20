Affaire « Maddie » : Les mystères d'une disparition, de la piste du Renault Scénic à celle du Combi Volkswagen

23 ans. C'est l'âge qu'aurait aujourd'hui Madeleine McCann. La jeune Britannique est portée disparue depuis le 3 mai 2007 au soir, depuis que ses parents, Kate et Gerry, couple de médecins vivant à Rothley, village du centre de la Grande-Bretagne, ont donné l'alerte.

Retour sur les faits. Les McCann sont arrivés à Praia da Luz quelques jours plus tôt. C'est dans cette station balnéaire du sud-ouest du Portugal qu'ils ont effet choisi de passer des vacances. Ils sont accompagnés de Maddie précisément, leur fille aînée de 3 ans et demi, et de leurs jumeaux, Amélie et Sean, âgés de 2 ans. Ils ont prévu de passer la semaine avec un groupe d'amis, venu eux aussi avec leurs enfants respectifs.

La famille McCann prend ses quartiers dans l'appartement 5A, au rez-de-chaussée de l'Ocean Club, un complexe touristique de bord de mer. Le 3 mai à 20h30, les parents partent dîner avec leurs amis dans un bar à tapas du site, à une centaine de mètres des hébergements. Juste avant, ils couchent Maddie, Amélie et Sean et conviennent de se relayer régulièrement, comme pour un tour de garde, pour venir voir si tout va bien.

Mais à 22 heures, Kate McCann découvre un lit vide, celui de Maddie. Elle constate aussitôt que les volets et la fenêtre de la chambre sont ouverts. Les McCann composent alors le 112 sur leur portable. Peu avant 23 heures, les gendarmes locaux (la Garde nationale portugaise) arrivent sur place. Puis la police judiciaire est saisie.

Les McCann sollicitent Beckham et... le Pape

Dès les jours suivants, la disparition de la fillette fait la une des journaux dans toute l'Europe et bien au-delà. Il faut dire que Kate et Gerry McCann remuent dès l'orignine ciel et terre pour la retrouver. Ils convoquent les médias et créent un fonds pour soutenir les recherches. Ils lancent même un cri du coeur au footballeur David Beckham pour relayer leur combat, et les jours passants, désespérés, en appellent jusqu'au Vatican, jusqu'au Pape Benoît XVI en personne, qui les recevra d'ailleurs le 30 mai.

A ce moment-là, Maddie est portée disparue depuis bientôt un mois et déjà, la thèse de l'enlèvement tient la corde. Un premier suspect a justement été arrêté le 15 mai par les autorités portugaises. Cet homme, Robert Murat, un trentenaire Britannique travaillant dans une agence immobilière locale, a participé activement aux premières recherches, servant même d'interprête pour l'occasion entre les policiers , les parents et autres témoins de nationalités étrangères.

Aucune charge ne sera finalement retenue contre lui. Les mois s'égrennent ensuite sans la moindre interpellation, et surtout, sans le moindre signe de vie de Maddie... C'est en août qu'un deuxième rebondissement va avoir lieu. Dans une voiture de location louée près de Praia da Luz par les McCann 25 jours après la disparition de Maddie (soit, à partir du 28 mai), un Renault Scénic gris métallisé, un modèle de génération II phase 2, les enquêteurs vont faire face à des indices troublants.

Prélèvements d'ADN dans le Scénic

Au cours de leurs investigations sur ce VP de marque française, les enquêteurs indiquent en effet que les chiens policiers ont marqué l'arrêt au niveau du coffre du monospace, à l'endroit même où la police scientifique découvrira des cheveux, mais aussi des traces de sang potentiellement attribuables à Maddie.

Le 7 septembre, sur la base des analyses ADN effectuées, Kate et Gerry McCann sont auditionnés puis rapidement suspectés d'homicide par négligence et de dissimulation de cadavre. Cependant, les parents nient les faits en bloc et clament leur innocence.

En cette rentrée 2007, la nouvelle fait grand bruit. L'opinion ne sait plus quoi penser... L'émotion est particulièrement forte au Portugal et en Grande-Bretagne, pays que vont pourtant regagner deux jours plus tard les McCann et leurs jumeaux. Les parents de Madeleine sont en effet laissés libres en attendant qu'un chef d'inculpation formel soit retenu contre eux.

Le matin du 9 septembre, ils décident ainsi de rejoindre l'aéroport de Faro. Puis ils s'envolent vers East Midlands Airport, dans le comté du Leicestershire. A leur arrivée, ils sont raccompagnés à leur domicile de Rothley par la Special Branch, une unité spéciale de la police britannique, à bord d'un véhicule banalisé, un Ford Galaxy de couleur blanche.

Les parents disculpés en 2008

Pendant ce temps, toujours aucune trace de Maddie... L'affaire semble encore davantage au point mort lorsque le ministère public portugais, en juillet 2008, annonce que les parents sont officiellement mis hors de cause. Les résultats d’analyses avaient en fait été rapidement contestés. Les échantillons d’ADN prélevés dans le monospace Renault, en réalité, ont été considérés de « mauvaise qualité » et peu ou pas exploitables par les différents contre-experts mandatés. Les prélèvements n'auraient ainsi pas permis d’identifier l'ADN de Maddie mais davantage une composante génétique partagée au sein de la famille McCann.

Kate et Gerry McCann sont alors déclarés libres de tous soupcons. Mais les zones d'ombres persistent. Si elle n'est pas morte, où se trouve Maddie un an après les faits ? Et si enlèvement et homicide il y a eu, thèse la plus plausible, qui est l'auteur du crime ?

Trois années s'écoulent. En 2011, Scotland Yard relance l'affaire et croît tenir un ou des coupables. Le QG du Metropolitan Police Service indique alors soupçonner deux pédophiles de nationalité écossaise, incarcérés à l'époque depuis un an pour viols sur deux jeunes garçons et sur la mère de ces derniers. Il apparaît que l'un de ces deux hommes, à la période où Maddie avait disparu, aurait été aperçu au Portugal, en particulier à Praia da Luz... Sauf que là-encore, les auditions des suspects n'aboutiront sur aucune mise en examen.

Brückner, actuel suspect n°1

Reste la piste actuelle, suivie cette fois par la justice allemande, qui suscite depuis six ans l'espoir de résoudre enfin la douloureuse énigme. En juin 2020 en effet, Hans Christian Wolters, procureur de la République de Braunschweig, ville du Land de Basse-Saxe, a organisé une conférence de presse dans laquelle il a partagé sa conviction.

Selon lui, Maddie a été enlevée et tuée par un certain Christian Brückner, un délinquant sexuel multirécidiviste âgé de 43 ans. Il se trouve qu'en 2020, celui-ci est en prison. Il purge alors une peine de 7 ans suite à sa dernière condamnation, reconnu coupable du viol d'une Américaine de 72 ans. Les faits avaient eu lieu en 2005, précisément dans la station portugaise de Praia da Luz.

Depuis sa cellule, le principal intéressé, qui a de fait longuement vécu en Algarve, y commettant plusieurs autres agressions et crimes sexuels, en particulier sur des mineurs, rejette toute implication dans l'enlèvement et le meurtre supposés de Maddie. Or, la justice allemande dit disposer d'indices concordants. Elle évoque notamment le téléphone portable de ce suspect. Son mobile aurait en effet borné à proximité de l'appartement des McCann le jour de la disparition de Maddie.

En cet été 2020, le procureur lance simultanément un appel à témoins pour recueillir des informations complémentaires au sujet de deux véhicules utilisés en 2007 par Christian Brückner lorsqu'il se rendait au Portugal.

Le Combi rôdait en Algarve

D'un côté, il est fait état d'une berline sportive d'occasion, un modèle Jaguar Xjr daté de 1993. De l'autre, il est question d'un van en mauvais état, un vieux Combi blanc et jaune, un Volkswagen T3 Westfalia dans lequel aurait vécu et erré plusieurs semaines le suspect et dans lequel auraient été retrouvés des éléments susceptibles de lui faire avouer ce qu'il est advenu de Maddie.

Sauf que 6 ans après cette prise de parole retentissante, et bien qu'il considère toujours Christian Brückner comme le suspect principal dans cette affaire, le procureur Hans Christian Wolters admet ne pas avoir encore de charges suffisantes permettant de le confondre catégoriquement et de l'inculper. C'est notamment pourquoi, en dépit de nouvelles fouilles organisées l'an dernier encore dans le secteur de Praia da Luz et de Lagos en collaboration avec la justice portugaise, les autorités allemandes n'ont pas pu empêcher Christian Brückner de recouvrer la liberté en septembre 2025.

Aux dernières nouvelles, cet individu considéré par des experts psychiatres comme « foncièrement dangereux » vivrait à Kiel, ville du nord du pays, capitale du Schleswig- Holstein. Il serait porteur d'un bracelet électronique et ferait l'objet d'une surveillance policière. Un contrôle qui, en l'absence d'aveux ou de preuves irréfutables à venir, contre lui ou d'ailleurs contre tout autre coupable présumé, ne permet toujours pas, à cette heure, de connaître la vérité sur la disparition de Maddie McCann.